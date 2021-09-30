О заводе знаем все: в Новокуйбышевске прошел диктант, посвященный 70-летию НПЗ

Жюри определило победителей, показавших себя настоящими экспертами в истории Новокуйбышевского НПЗ (общее фото) Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В конце сентября в Центральной библиотеке Новокуйбышевска наградили победителей необычного интеллектуального марафона. Неделей ранее здесь же прошел тематический диктант, в котором приняли участие более 120 знатоков. Учреждение культуры с трудом вместило всех желающих проверить себя на знание истории и производственных особенностей завода, который в этом году отмечает 70-летний юбилей. Диктант показал не только эрудированность новокуйбышевцев, но и стал настоящим мостиком для поколений – в мероприятии приняли участие люди самых разных возрастов, от школьников до заслуженных пенсионеров.

Целую неделю экспертное жюри проверяло диктант, написанный горожанами. Им пришлось не только ответить на вопросы об истории, производстве, экологической ответственности предприятия, но и написать небольшое эссе о заводе – попробуй-ка, оцени творческий порыв со всей объективностью!

В итоге на торжественное награждение пригласили 18 победителей – ветеранов, студентов Новокуйбышевского нефтехимического техникума, учеников новокуйбышевских школ. Получается, что победить удалось каждому десятому, но представители Новокуйбышевского НПЗ подчеркнули - важна не победа, а участие. Каждому горожанину не помешает побольше узнать о предприятии, история которого тесно переплелась с летописью Новокуйбышевска.

- Я состою в Совете ветеранов НК НПЗ, и, когда получила приглашение поучаствовать в тематическом диктанте, сразу подумала: почему бы и нет, ведь диктант про родной город и завод, - рассказала победительница Татьяна Османкина. - К диктанту специально не готовилась, потому что не знала, какие будут вопросы. Но если житель Новокуйбышевска знает историю своего города, то и ответы на вопросы найдет. Меня очень порадовал тот факт, что проверить свои знания пришло много молодежи - значит, завод и впредь будет процветать!

Получить награду за знание родного завода и города особенно приятно Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Представители молодежи уверены: завод и город идут рука об руку в одном направлении. Оба развиваются, оба перспективны – значит, нужно приложить все усилия, чтобы получить профессию и влиться со временем в заводской коллектив.

- Мероприятие было очень интересным, мне понравились и ведущие, и сам диктант, - призналась победительница Елизавета Кулакова. – Особенно порадовала возможность написать эссе - творческое задание предоставило возможность выразить свои мысли о влиянии производства на наш город, о перспективах и будущем города. И вопросы были познавательными – пока готовилась к диктанту, перелопатила много информации, которая расширила мой кругозор и позволила узнать больше об истории родного города.

Новокуйбышевские школьники, особенно ученики «Роснефть»-классов, много знают о структуре НК НПЗ и его истории. Несмотря на юность, они знают – их родной город появился и процветает благодаря предприятию, и уже за это им можно гордиться.

- Каждый из нас может подробно ознакомиться с заводом и циклом производства – вся информация есть в брошюрах, которые к нам поступают с НК НПЗ, - поделилась ученица Роснефть-класса Эльвира Абитова. – Очень полезно побольше узнать о заводе, на котором планируешь в будущем строить карьеру. Если бы не завода, нас, новокуйбышевцев, просто не существовало бы. Практически вся инфраструктура города построена благодаря предприятию. Я желаю заводчанам хорошего здоровья и новых успехов на благо нашего Новокуйбышевска!