В Самаре возбудили уголовное дело на «смотрящего» по прозвищу Дикан

Даже архивных фото Юрия Десятова в открытом доступе нет Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Большой человек. Разумный и справедливый. Долго рулил в Самаре. Вроде бы, у него был свой подконтрольный бизнес, связанный с ресторанами. Но вытеснили его из города в свое время, - так известный самарский блогер Олег Иванец рассказывал корреспонденту «КП-Самара» о Юрии Десятове.

Десятова по прозвищу Дикан в начале нулевых называли смотрящим за Самарой. На воровском жаргоне это значит, что некий уголовный авторитет следит за соблюдением воровских законов, поддерживает «мир» и покой, разбирает конфликты и обеспечивает бесперебойное пополнение казны - не городской, конечно же.

Образцово-показательная борьба с так называемыми ворами в законе, смотрящими и прочей криминальной братией в Самарской области началась в 2006 году, когда пост начальника ГУВД региона занял Александр Реймер (в 2009 году его назначили директором ФСИН России, а в 2017 году посадили за мошенничество). Одного за другим авторитетов задерживали… с наркотиками, причем даже тех, кто крайне негативно к ним относился, и все об этом знали.

Остальные намек поняли и из Самарской области уехали, в их числе был и Юрий Десятов – предположительно, он покинул регион в октябре 2007 года. Впрочем, согласно сведениям того же Иванца, в отъезде Десятов пробыл недолго и после отъезда Реймера в Самару вернулся. Правда, надолго ли, доподлинно неизвестно.

Как бы то ни было, сейчас Десятова снова намерены задержать – на сей раз в рамках уже возбужденного уголовного дела.

- 27 сентября в региональном Следственном комитете было возбуждено уголовное дело по Ст. 210.1 УК РФ «Занятие высшего положения в преступной иерархии», - говорят собственные источники корреспондентов «КП-Самара» в правоохранительных органах. – Над делом работают сразу несколько ведомств, в том числе полиция и ФСБ.

Где сейчас находится Юрий Десятов, следствию пока не известно. Какие именно преступления ему вменят – тоже пока не совсем понятно. Однако если дело дойдет до суда, и Десятова все же привлекут к ответственности за «занятие высшего положения в преступной иерархии», ему грозит реальное лишение свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом до 5 миллионов рублей.

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