Положение о проведении конкурса «Клиника года – 2021. Самарская область»

1. Основные положения

Главное свидетельство профессиональной работы и успешного развития любого медицинского учреждения – это мнение и выбор пациентов. Чтобы определить наиболее эффективно работающие учреждения здравоохранения, по мнению жителей Самарской области, медиахолдинг «Комсомольская правда» проводит ежегодный конкурс «Клиника года-2020. Самарская область» на территории Самары и Самарской области. Одна из главных целей проекта – сделать сферу медицины более открытой и понятной для каждого жителя региона, узнать, какие клиники пользуются доверием горожан и уважением экспертов.

1.1. Конкурс «Клиника года» проводится на сайте «Комсомольская правда» (www.samara.kp.ru) в период с 01.10.2021 г. по 30.12.2021 г. По итогам конкурса, в феврале 2022 г. состоится церемония награждения, вручение памятных дипломов победителям и призерам конкурса.

1.2. Организатор: АО ИД «Комсомольская правда» (Самарский филиал), адрес: 443100, г. Самара, ул. Лесная, 9

1.3. Конкурс не преследует цели продвижения товаров и услуг на рынке, проводится с целью информирования жителей г. Самара и Самарской области об уровне здравоохранения региона.

1.4. Конкурс представляет собой специальный раздел на сайте www.samara.kp.ru, где публикуется информация о медицинских учреждениях Самарской области (статьи, видео, фото репортажи, визитная карточка, и др.). Выбор лучшего медицинского учреждения осуществляется жителями Самары и Самарской области открытым голосованием по номинациям (возможны изменения в номинациях):

1.Лучшая многопрофильная клиника

2. Лучшая клиника семейного здоровья

3. Клиника с лучшим сервисом

4. Лучшая детская клиника

5. Лучшая стоматология для взрослых

6. Лучшая офтальмологическая клиника

7. Лучшая клиника для лечения сердечно-сосудистых заболеваний

8. Лучший травмпункт

9. Лучшая клиника для лечения ЛОР-заболеваний

10. Лучшая клиника в области детской неврологии

11. Лучшая клиника в области репродуктивного здоровья и планирования семьи

12.Услуги в области женского здоровья

13. Лучший роддом Самарской области

13. Диагностика без границ

14. Здоровье и красота

15. Услуги в области генетических исследований

16. Услуги в области гастроэнтерологии

17. Лучшее санаторно-курортное учреждение Самары и Самарской области

18. Лучшее санаторно-курортное учреждение Тольятти

19. За здоровый образ жизни

20. Профилактика и медосмотр

21. Лучшая аптека

22. Лучшая городская поликлиника г.о. Самары

23. Лучшая городская поликлиника г.о. Тольятти

2. Цели и задачи конкурса

- показать срез общественного мнения, какие медицинские учреждения пользуются доверием жителей Самарской области; - привлечь внимание к системе здравоохранения в Самаре и Самарской области; - стимулировать повышения качества лечебного процесса в лечебных учреждениях; - стимулировать разработку и внедрение новых медицинских технологий; - развивать новые формы профессионального общения. - по результатам конкурса информировать граждан о лучших медицинских учреждениях Самары и Самарской области.

3. Участники конкурса.

3.1. В конкурсе могут принимать участие как государственные, так и муниципальные и частные клиники Самары и Самарской области. Конкурсанты принимают участие в народном голосовании проекта «Клиника года-2021» на сайте https://www.samara.kp.ru/ в номинациях.

3.2. Лучшие медицинские учреждения в номинациях конкурса «Клиника года» выбираются по оценкам жителей г. Самара и Самарской области. Посетитель в сутки может проголосовать за одного участника в каждой номинации. В случае накрутки голосов техническая служба проведет проверку и участники будут сняты с голосования.

3.3. Участники в номинациях подобраны по итогам мониторинга оценок и отзывов от посетителей на интернет-ресурсах Самары и Самарской области. Участники, не вошедшие в списки номинаций, могут подать заявку на добавление в одну из номинаций на электронную почту tatyana.gulyascheva@phkp.ru, указав название медицинского учреждения, номинацию, контактное лицо и приложив скан лицензии.

3.4. К участию в конкурсе не допускаются учреждения здравоохранения, осуществляющие свою деятельность без лицензии.

Информационные партнеры Еженедельная газета «Комсомольская программа», сайт www.samara.kp.ru, радио «Комсомольская правда» 98,2 FM.

Оргкомитет Конкурса (Самарский филиал АО «ИД «Комсомольская правда») по тел.: (846) 270-69-10, доб. 228, 119, 231, 230.