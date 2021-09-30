Что известно об убийстве трех студенток в оренбургском городе Гай 30 сентября 2021 года

Девушки учились на 3 курсе, но в разных группах Фото: соцсети

Жестокая расправа над тремя девушкам из Башкирии шокировала всю страну. Неизвестный зверски изрезал своих жертв, одну при этом добив на улице, пытался устроить пожар в квартире, в которой все произошло, и скрылся. Преступника до сих пор не нашли. Рассказываем, что к этому часу известно об убийстве трех студенток Орского медицинского колледжа в оренбургском городе Гай 30 сентября 2021 года.

Как уже сообщали журналисты «Комсомолки», девушки вот уже второй год вместе снимали квартиру на улице Молодежной в Гае. Все они приехали из башкирских деревень, учились на 3 курсе одного учебного заведения, но в разных группах. Зульфие С. было 19 лет, Адиле К. — 18, а Алине З. 18 должно было исполниться в ноябре.

Соседи не имели претензий к квартиранткам. Да, у них бывали посиделки, но до конфликтов не доходило. Владелица жилплощади тоже никогда не жаловалась на студенток. В учебе у них тоже все складывалось хорошо.

С места происшествия изъяты вещественные доказательства Фото: Соцсети

— К ним по учебе никогда претензий не возникало, хорошо учились, вчера были на занятиях, и ничего не предвещало беды. Что случилось вечером и ночью — даже представить страшно. Они снимали квартиру буквально в десяти минутах ходьбы от колледжа, с первого курса жили вместе, сегодня на занятия должны были прийти к 11 часам утра, — сообщили в гайском филиале Орского медколледжа.

О ЧП стало известно ближе к 4 утра. Примерно в 3-50 пожарные получили сигнал о возгорании в квартире и наткнулись на тела. Сразу было понятно, что умерли они не от огня или отравления угарным газом. У убитых были множественные ножевые ранения на шее и спине. Алина, видимо, пыталась сбежать — ее нашли в 50 метрах от дома с аналогичными повреждениями.

По факту убийства двух и более лиц следователи возбудили уголовное дело. На контроль ситуацию взял руководитель СК РФ Александр Бастрыкин.

Днем в СМИ появилась информация о подозреваемом — 18-летнем Анваре С. Он знал Алину и других погибших, жил с некоторыми из них в одной деревне. Оперативники, действительно, проверяли парня, его фото даже распространилось в соцсетях, прошла информация, что Анвар мог скрыться на ВАЗ-2115.

Для юноши такое положение дел стало откровением. Увидев свое имя в информационных лентах, он сам обратился в полицию и заявил, что не имеет отношения к убийство в оренбургском Гае 30 сентября, а последние две недели и вовсе находится в Уфе, с этими девушками связь не поддерживает.

В поле зрения силовиков попал и брат Анвара — Ильнар. Он, по имеющимся сведениям, встречался с Алиной, они переписывались в последние дни и логично, что его тоже решили проверить.

В СУ СК Оренбургской области «КП-Самара» заявили, что сейчас подозреваемых нет.

— Создана большая следственная группа, которая работает по этому делу. Отрабатываются все версии. Ведется очень масштабная работа совместно с полицией. Мы пока не говорим о подозреваемых, — сообщил старший помощник руководителя Следственного управления Радик Галимов.

Младшую из жертв обнаружили на улице Фото: соцсети

С места происшествия изъяты возможные вещественные доказательства. В том числе и кухонный нож. Он вместе с другими уликами отправлен на экспертизу.

Версии не озвучиваются. Как поделился с «Комсомолкой» источник, знакомый с ситуацией, на причастность к убийству и в самом деле проверяют знакомых жертв — как местных, так и башкирских. Не исключено, что конфликт разгорелся в ходе дружественной посиделки. Впрочем, на шум и крики ночью никто из соседей не жаловался.

Соболезнования семьям погибших выразил губернатор Оренбургской области.

— Утром трех молодых девушек нашли убитыми. Одной из них было 17 лет. Остальные — совершеннолетние. Следователи Следственного комитета возбудили уголовное дело. Девушки родом из Башкирии, в Гай приехали учиться. Преподаватели дают хорошие характеристики. Сейчас мы связываемся с их семьями, чтобы помочь в чем это возможно, — об этом говорит в свою очередь уполномоченный по правам ребенка в регионе Анжелика Линькова.

Глава Башкирии также пообещал помочь семьям убитых. С однокурсницами девушек работают не только оперативники, но и психологи.

Расследование продолжается. «Комсомолка» следит за развитием событий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Оренбургской области зверски убили трех студенток медицинского колледжа, а после сожгли их съемную квартиру

ЧП произошло в городе Гай ночью 30 сентября 2021 года (подробности)

Фото подозреваемого в убийстве трех девушек под Оренбургом появилось в сети

Подозреваемого в зверском убийстве девушек под Оренбургом 30 сентября 2021 года, объявили в розыск, он мог скрыться на машине (подробности)

Стали известны личности трех убитых студенток медколледжа в Оренбургской области

Сейчас на месте работают следователи, подозреваемый до сих пор не найден (подробности)