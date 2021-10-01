«На тот свет мы вас не пустили»: откровения самарчанки с коронавирусом из красной зоны

В "красной зоне" врачи ни в каких кабинетах костюмы не снимают

Ольга Маркина, аналитик Центра управления регионом, недавно заболела коронавирусом - была в отпуске, расслабилась и подхватила новомодный вирус. К сожалению, организм дал сбой, у девушки диагностировали двустороннюю пневмонию и отправили на лечение в красную зону городской больницы №6. С «КП-Самара» Ольга поделилась эмоциями, рассказала, что же происходит там, за стеклянными дверьми, куда можно попасть только в полном противоэпидемиологическом облачении, как много людей попадают на больничную койку с тяжелыми осложнениями и стала ли проще работа врачей

«Две недели маленького ада»

Никому не пожелала бы такого опыта, но я попала на лечение двусторонней ковидной пневмонии легких в красную зону шестой городской больницы.

Вторую неделю я доживаю свой маленький ад. Сначала с температурой 39-40, потом - обездвиженнная с кислородной поддержкой в прон-позиции, то есть лежа на животе.

У меня был цитокиновый шторм, - это когда собственные иммунные клетки начали атаковать не только вирус, но и поврежденные ткани организма. Врачи приняли решение прокапать иммуносупрессор, чтобы "отключить" столь бурную реакцию моего тела, пока моя собственная иммунная система не уничтожила меня.

Новые штаммы вируса очень коварны. Организм долгое время не может выявить врага и нейтрализовать его, начинается паника, которая может привести к шторму. Это довольно тяжелое пограничное состояние, когда врачи в режиме нон-стоп отслеживают основные жизненные показатели, следят за работой внутренних органов.

Самарчанка рассказала о работе врачей в "красной зоне"

"Меня спасли бесконечные молитвы близких"

Мне чудом удалось избежать реанимации. Как пошутила моя врач, "на тот свет мы вас не пустили". Не падала сатурация до критически низких значений, поэтому не потребовалась ИВЛ. Меня спасли умелые руки, знания, неравнодушие медиков и бесконечные молитвы моих близких.

Закрываю глаза. И вижу молодые красивые глаза моего врача - Екатерины Алексеевны Кукришиной. Я вижу только ее глаза. Она все время в костюме, в защитной маске, перчатках. Но столько любви, силы и сострадания в ее глазах, что удивляешься: как? Как они все это выдерживают?? Три ночи на дежурстве, потому что тяжелых больных все больше. А дома ждет семья. И в этой ковидной жаре нет ни секунды, чтобы отдохнуть.

Мысленно желаю выстоять, справиться...

Очень жалею, что отложила прививку на потом, а потом не настало - болезнь захватила в свой цепкий плен. Не могу сказать, что в красной зоне нет привитых. Но по ощущениям, они переносят ковидную пневмонию легче даже с большим поражением легких.

Продолжение следует