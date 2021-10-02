«Динамо» — «Крылья Советов» 2 октября 2021 года: прямая онлайн-трансляция матча 10-го тура РПЛ

"Крылья" постараются взять очки в столице Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Столичное «Динамо» принимает самарские «Крылья Советов» 2 октября 2021 года в 10 туре Тинькофф РПЛ. Игра чемпионата России по футболу проходит в Москве на стадионе «ВТБ Арена». Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по самарскому времени (16:30 по московскому).

«Крылья» в прошлом туре уступили питерскому «Зениту». Пенальти на Дзюбе, с которого лидеры турнира забили победный мяч, назначили ошибочно, об этом заявили в РФС. Очков волжанам эта оценка уже не вернет, но эмоций может добавить. «КС» сегодня постараются доказать, что они готовы на равных играть с лидерами Премьер-лиге, к которым сейчас, несомненно, относится и «Динамо».

Наставника хозяев Сандро Шварца второй раз подряд признают лучшим тренером месяца в РПЛ. Действительно, его коллектив показывает отличный футбол. В «Динамо» много молодых ребят, в том числе и игроков своих национальных сборных. Выделяется, конечно, Арсен Захарян — воспитанник самарского футбола. К нему сегодня будет приковано особое внимание. Впрочем, опасность может исходить не только от него - состав у немецкого специалиста приличный.

Букмекеры считают фаворитом принимающую сторону. На бело-голубых средний коэффициент — 1,72. На ничью — 4. На гостей — 5,1.

В Премьер-лиге между собой команды играли 48 раз. 20 победу у динамовцев, 16 — у «Крыльев», остальные встречи закончились вничью. Из 6 противостояний в Кубке России, у «Динамо» 2 победы. 1 раз была ничья. Трижды побеждали «КС». Последняя победа в Кубке была в этом году — в прошлом розыгрыше турнира. Подопечные Игоря Осинькина в 1/4 финала выиграли у соперника со счетом 2:0.

Главный судья нынешней встречи — Евгений Кукуляк из Калуги. Ему будет помогать в том числе и ВАР. Прямая видео-трансляция с «ВТБ Арены» будет идти по «Матч Премьер».

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