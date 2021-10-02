Глава Оренбургской области объявил награду в миллион рублей за информацию об убийце трех студенток в Гае

Убийцу студенток из Башкирии ищут уже несколько дней Фото: Соцсети

За информацию о человеке, совершившем убийство в городе Гае 30 сентября 2021 года, пообещали вознаграждение. Глава Оренбургской области Денис Паслер принял решение о выплате 1-го миллиона рублей тому, кто поможет правоохранителям найти преступника.

— Это вознаграждение за любую информацию о лицах, причастных к убийству трех девушек в Гае, способствующую раскрытию преступления и установлению личности виновного, — отмечает губернатор.

По словам Паслера, сегодня все должны объединиться и помочь следствию.

— Страшное, циничное преступление должно быть раскрыто, поэтому каждый, кто обладает информацией о произошедшем, может оказать помощь. Безопасность наших жителей — это главное, — пишет он у себя в Instagram.

Денис Паслер указывает, чт все, кто может помочь следствию, должны обратиться по телефонам +7 951 038-66-14 или +79619199994.

Трагедия произошла на улице Молодежной 30 сентября 2021 года. Убиты были третьекурсницы местного филиала Орского медицинского колледжа. Они все приехали из Башкирии и в Гае снимали жилье. Адилю и Зульфию со множественными ножевыми ранениями нашли в квартире. Айгиз пыталась сбежать от душегуба, но он настиг ее на улице. После этого злодей пытался устроить пожар в доме, чтобы замести следы, но распространение огня не случилось.

По факту убийства двух и более лиц следователи возбудили уголовное дело. Подозреваемых нет. На причастность к расправе проверяли двух братьев из Башкирии, которые знали погибших, но теперь к ним нет никаких претензий. Молодые люди заявили, что во время ЧП находились в Уфе. После нескольких допросов, в том числе и в Оренбурге, силовики их отпустили.

Расследование продолжается. «Комсомольская правда» следит за развитием событий.

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