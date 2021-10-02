Тела забрали, преступника не нашли: что происходит с делом об убийстве трех студенток в оренбургском Гае

В медколледже, в котором учились девушки, организовали мемориал ФОТО: Орский медицинский колледж Фото: Соцсети

Парней отпустили домой

Произошедшее в оренбургском городе Гае 30 сентября 2021 года убийство шокировало всю страну. Неизвестный преступник зверски расправился с тремя студентками местного филиала Оркского медицинского колледжа и пытался замести следы с помощью пожара. Душегуба пока так и не нашли. Рассказываем, что происходит с расследованием убийства в Гае сейчас.

Накануне, 1 октября в Оренбург доставили братьев Анвара и Ильнара С., которые знали погибших, а Ильнар даже с одной из жертв имел романтические отношения. Их проверяли на причастность к трагедии, но парни сразу заявили — мы ничего не делали, находились в Уфе. Журналист «КП-Самара», встретивший молодых людей в хостеле, писал об этом подробнее.

Вчера же следователи еще раз пообщались с Анваром и Ильнаром. По итогам допроса к ним никаких претензий не возникло, братьев отпустили. В качестве подозреваемых по делу они сейчас не фигурируют.

Родственников сопровождают психологи

Тела погибших — Адили, Айгизы и Зульфии — накануне поздно вечером забрали из морга в Новотроицке родственники из Башкирии. Во время этой непростой процедуры их сопровождали родственники.

-Насколько это возможно в данной ситуации и допустимо сказать, все прошло достаточно спокойно. Однако, психологи все же отработали со всеми семьями. Родственников двух девушек сопровождал глава Баймакского района, откуда они родом, — сообщила уполномоченный по правам ребенка Оренбургской области Анжелика Линькова.

Тела погибших накануне поздно вечером забрали из морга ФОТО: УПР Оренбургской области Фото: Соцсети

По словам Линьковой, на месте были те же специалисты, которые работали с близкими погибших в авиакатастрофе рейса «Москва-Орск» в 2018 году. Им помогал заведующий Орским межрайонным отделением Бюро СМЭ Дмитрий Любчич, который держал все под личным контролем.

— Глав районов, откуда приехали девочки, попросили оказать психологическое сопровождение и на похоронах, — добавили в УПР.

Надежда на экспертизы

Скорбят по жертвам убийства в Гае и в медколледже, где они учились. Там на входе организовали мемориал с их фотографиями. Студенты шокированы и не хотят говорить об этом преступлении. В учебном заведении к девушкам из Башкирии никогда не было претензий и случившееся стало здесь настоящим ударом для всех. Предположений по поводу преступника учащиеся не озвучивают.

Следователи пока также не спешат с новостями. Подозреваемых у СК сейчас нет. Допрошены сотни свидетелей, произведены многочисленные осмотры, изъят нож, которым убивали студенток, но пока это не дало результата.

По информации СУ СК России по Оренбургской области, продолжается проведение экспертиз по изъятым с места происшествия предметам. Возможно, после того как они будут готовы, правоохранители получат необходимую информацию для того, чтобы установить преступника.

Версий убийства отрабатывается несколько. Эксперты и родные погибших сходятся во мнении, что лишил квартиранток жизни кто-то из круга их знакомых, ведь никаких криков никто из соседей не слышал. Среди местных жителей также звучит предположение, что две девушки, тела которых нашли в квартире, а не на улице, спали во время преступления.

Расследование продолжается. «Комсомольская правда» следит за развитием событий.

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