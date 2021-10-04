Подозреваемого в убийстве трех девушек в Гае не могут допросить из-за странной комы

Александр Лазарева поймали в его родном Орске Фото: соцсети

В Оренбургской области продолжается расследование громкого убийства трех студенток из Башкирии в городе Гае. Девушек убили 30 сентября, а 3 октября задержали подозреваемого — 29-летнего Александра Лазарева. Его поймали во время угона машины в его родном городе Орске. Сейчас с ним проводятся следственные действия, и во время этого процесса возникли трудности.

Как сообщил «КП-Самара» источник, знакомый с ситуацией, во время допроса Александра Возникли сложности. Он попросту не реагирует на внешние раздражители. Медики не исключают, орчанин может находиться в состоянии комы неизвестной этиологии. При этом, физически он в полном порядке.

— Очень странно поведение Лазарева. В полиции не исключают, что он просто притворяется, чтобы не давать показания, — поделился источник.

За комментарием мы обратились в региональное Следственное управление по Оренбургской области. Там не подтвердили, но и не опровергли происходящее.

— В настоящее время производятся следственные действия — допрос. Его детали мы не можем раскрывать, — сообщили в СУ СК РФ по региону.

Гибель девушек шокировала всю страну Фото: соцсети

Напомним, что ночью 30 сентября на улице Молодежной в Гае зарезали трех студенток медицинского колледжа. Им было 17, 18 и 19 лет. Тела двух девушек нашли с колото-резаными ранами на съемной квартире, еще одной (с такими же травмами) — во дворе дома.

Следователи возбудили уголовное дело. Под подозрение попали знакомые жертв из Башкирии, два брата, но оказалось, что они ни при чем.

3 октября стало известно, что к расправе может быть причастен Лазарев. По информации СК, следователями и криминалистами установлена одежда, в которой находился Лазарев в момент совершения преступления, по которой произведена молекулярно-генетическая экспертиза.

Отметим, что ранее Александр уже был судим за разбой и убийство владельца «Апельсин». Он вышел на свободу только летом 2021 года. «Комсомолка» следит за развитием событий.

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