Вероятного убийцу трех студенток в Гае задержали во время угона машины

ДНК подозреваемого обнаружили на окровавленной одежде Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Задержан подозреваемый в убийстве трех студенток в Гае. 30-летнего уроженца Орска Александра Лазарева поймали при угоне автомобиля, сообщает пресс-служба СУ СК по Оренбургской области. Ранее молекулярно-генетическая экспертиза подтвердила причастность мужчины к преступлению.

- Установлена одежда, в которой находился мужчина в момент совершения преступления. По ней проведена молекулярно-генетическая экспертиза. Также установлен маршрут следования разыскиваемого, - рассказали следователи.

Напомним, жестокое убийство, которое всколыхнуло всю страну, произошло ночью 30 сентября. На улице Молодежной в Гае зарезали трех студенток медицинского колледжа. Им было 17, 18 и 19 лет. Тела двух девушек нашли с колото-резаными ранами на съемной квартире, еще одной (с такими же травмами) — во дворе дома. Убийца пытался скрыть следы преступления — устроил поджог. Но огонь не успел сильно разгореться.

Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство двух и более лиц». Сначала по подозрению в совершении преступления задержали двоих братьев из Башкирии — знакомых девушек. Однако вскоре их отпустили. У обоих было алиби — в ту ночь они находились в Уфе.

В воскресенье, 3 октября, правоохранители сообщили о новом подозреваемом. Это 30-летний уроженец Орска Александр Лазарев. Ранее он был судим за разбой и убийство владельца бара. Несколько лет отсидел в колонии строгого режима. Вышел на свободу летом 2021 года.

По предварительной информации, у мужчины есть гражданская жена, с которой он познакомился, находясь в ИК. Как пишет Гай.рф, после освобождения он жил вместе с ней. Расстояние между их жилищем и местом преступления - всего пять домов.

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