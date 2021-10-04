В Самаре в 2024 году построят станцию метро «Театральная». Показываем проект

Вот такой может быть станция метро "Театральная". Фото: vts-samara.ru

В Самаре к 2024 году собираются построить станцию метро «Театральная». Она свяжет районы Безымянки с историческим центром города. Средства на завершение первой ветки самарского метрополитена выделит федеральный бюджет – соответствующий инфраструктурный бюджетный кредит в 10,4 млрд рублей региону одобрила правительственная комиссия по региональному развитию. Проект станции «Театральная» несколько лет назад уже был разработан по заказу региональный властей, его подготовили специалисты компании «Волгатрансстрой-Проект». Показываем, какой может быть новая станция самарского метрополитена.

Портреты актеров и театральные маски

По разработанному проекту «Театральная» будет располагаться в районе площади им.Куйбышева на пересечении улиц Галактионовской и Красноармейской, недалеко от оперного театра. Вход в метро будет располагаться со стороны площади Куйбышева.

Стены украсят портреты актеров и стилизованные фигуры. Фото: vts-samara.ru

Предполагается, что «Театральная» будет располагаться неглубоко под землей. Это будет односводчатая станция с одной островной платформой.

Авторы проекта предложили интересные варианты оформления интерьера будущей станции самарской подземки. Станция будет оформлена в светло-коричневых и серых тонах, светильники будут по форме напоминать театральные осветительные прожектора. Стены будут украшены портретами известных актеров и стилизованными фигурами, а лавки на платформе – театральными масками.

Вот такие креативные лавочки могут появиться в самарской подземке. Фото: vts-samara.ru

«Самарскую» могут отменить»

Как отметил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, новая станция метро снимет существующие технологические ограничения и позволит сократить интервал движения поездов с нынешних 15 до 5 минут, а число пассажиров, перевозимых самарским метрополитеном, вырастет до 3,5 миллионов в год. Но пока проект «Театральной» не прошел госэкспертизу – помешали сложности, связанные с расположением станции в историческом центре города. Эксперты говорят о том, что проект непременно потребует корректировки.

Предполагается, что станция метро будет иметь выход со стороны площади Куйбышева. Фото: vts-samara.ru

- Корректировка существующего проекта «Театральной» необходима – изменились нормативы, изменилась ситуация, -рассказал журналисту «КП-Самара» автор проекта станции метро «Самарская», архитектор Дмитрий Орлов. – Сейчас обсуждается вариант отказа от строительства станции «Самарской». Объективно «Театральная» нужнее «Самарской», они располагаются достаточно близко друг к другу, а такая мера однозначно удешевит работы. Но тоже потребует внесения изменений в проект. Конечно, при строительстве возникнут сложности – это исторический центр, там на каждом шагу ценные здания, памятники архитектуры, а улицы узкие. Но строительство «Театральной» вполне реально.

Однако об отмене строительства «Самарской» речи пока не идет - власти говорят о завершении строительства первой ветки самарского метрополитена, в которую входят обе новые станции.

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