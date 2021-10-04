Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество4 октября 2021 12:10

В Самаре в 2024 году построят станцию метро «Театральная». Показываем проект

На строительство новой станции метрополитена выделят 10,4 миллиарда из федерального бюджета
Ольга НОВИКОВАОльга НОВИКОВА
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Вот такой может быть станция метро "Театральная". Фото: vts-samara.ru

Вот такой может быть станция метро "Театральная". Фото: vts-samara.ru

В Самаре к 2024 году собираются построить станцию метро «Театральная». Она свяжет районы Безымянки с историческим центром города. Средства на завершение первой ветки самарского метрополитена выделит федеральный бюджет – соответствующий инфраструктурный бюджетный кредит в 10,4 млрд рублей региону одобрила правительственная комиссия по региональному развитию. Проект станции «Театральная» несколько лет назад уже был разработан по заказу региональный властей, его подготовили специалисты компании «Волгатрансстрой-Проект». Показываем, какой может быть новая станция самарского метрополитена.

Портреты актеров и театральные маски

По разработанному проекту «Театральная» будет располагаться в районе площади им.Куйбышева на пересечении улиц Галактионовской и Красноармейской, недалеко от оперного театра. Вход в метро будет располагаться со стороны площади Куйбышева.

Стены украсят портреты актеров и стилизованные фигуры. Фото: vts-samara.ru

Стены украсят портреты актеров и стилизованные фигуры. Фото: vts-samara.ru

Предполагается, что «Театральная» будет располагаться неглубоко под землей. Это будет односводчатая станция с одной островной платформой.

Авторы проекта предложили интересные варианты оформления интерьера будущей станции самарской подземки. Станция будет оформлена в светло-коричневых и серых тонах, светильники будут по форме напоминать театральные осветительные прожектора. Стены будут украшены портретами известных актеров и стилизованными фигурами, а лавки на платформе – театральными масками.

Вот такие креативные лавочки могут появиться в самарской подземке. Фото: vts-samara.ru

Вот такие креативные лавочки могут появиться в самарской подземке. Фото: vts-samara.ru

«Самарскую» могут отменить»

Как отметил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, новая станция метро снимет существующие технологические ограничения и позволит сократить интервал движения поездов с нынешних 15 до 5 минут, а число пассажиров, перевозимых самарским метрополитеном, вырастет до 3,5 миллионов в год. Но пока проект «Театральной» не прошел госэкспертизу – помешали сложности, связанные с расположением станции в историческом центре города. Эксперты говорят о том, что проект непременно потребует корректировки.

Предполагается, что станция метро будет иметь выход со стороны площади Куйбышева. Фото: vts-samara.ru

Предполагается, что станция метро будет иметь выход со стороны площади Куйбышева. Фото: vts-samara.ru

- Корректировка существующего проекта «Театральной» необходима – изменились нормативы, изменилась ситуация, -рассказал журналисту «КП-Самара» автор проекта станции метро «Самарская», архитектор Дмитрий Орлов. – Сейчас обсуждается вариант отказа от строительства станции «Самарской». Объективно «Театральная» нужнее «Самарской», они располагаются достаточно близко друг к другу, а такая мера однозначно удешевит работы. Но тоже потребует внесения изменений в проект. Конечно, при строительстве возникнут сложности – это исторический центр, там на каждом шагу ценные здания, памятники архитектуры, а улицы узкие. Но строительство «Театральной» вполне реально.

Однако об отмене строительства «Самарской» речи пока не идет - власти говорят о завершении строительства первой ветки самарского метрополитена, в которую входят обе новые станции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Самарцам показали, где будет располагаться станция метро "Самарская"

Проектировщики перенесли венткиоск и красные линии в проекте новой станции метрополитена (подробности)

"На шпалах хоть шампиньоны выращивай": что мешает строительству самарского метро

Гендиректор «ВТС-Метро» Сергей Натальчук рассказал «КП-Самара» о перспективах строительства подземного транспорта (подробности)

Светильник в виде лодки и танец вяленых лещей: архитектор показал, как могла бы выглядеть станция метро «Самарская»

Этот вариант не был одобрен и никогда не будет реализован (подробности)

Стали известны подробности проекта станции метро «Самарская»

В ближайшее время документ поступит на рассмотрение экспертов Главгосэкспертизы (подробности)

КАРТИНА ДНЯ