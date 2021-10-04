«Он представился сторожем»: как задержали предполагаемого убийцу трех девушек в оренбургском Гае

Подозреваемого задержали на территории детского сада Фото: скриншот

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции Иван Лисин и Серикжан Аймухамбетов поделились подробностями задержания 29-летнего Александра Лазарева. Они приняли непосредственное участие в поимке мужчины, которого подозревают в убийстве трех студенток из Башкирии в городе Гае 30 сентября 2021 года.

На предполагаемого преступника вышли после сообщения жителя Орска об угоне своей «десятки» в районе улицы Добровольского. Случилось это примерно в 19:25. Знакомый владельца машины увидел за рулем другого человека, связался со своим другом, а тот уже обратился в полицию.

Полицейские отлично сработали после сигнала об угоне Фото: другой источник.

— Мы начали отрабатывать дворы, поступила информация. что автомобиль двинулся в сторону «Меридиана» (торговый центр в Орске). Там уже обнаружили автомобиль и начали его преследовать, — рассказывает водитель 2 роты ППСП Иван Лисин.

В какой-то момент угонщик понял, что ему не скрыться, бросил машину и выбежал из нее. Он двинулся в сторону детского садика на улице Жукова, 10 Б. Туда направились и силовики, к которым уже подоспела подмога, в том числе и владелец похищенного ВАЗа со своими близкими.

— Мы прибыли на территорию детсада, обследовали ее, я обратил внимание на молодого человека, который шел в мою сторону, — вспоминает минувший вечер командир взвода второй роты ОБ ППСП Серикжан Аймухамбетов. — Я его окликнул, он представился сторожем детского сада.

После задержания Александр впал в непонятную кому Фото: соцсети

Но Серикжан заподозрил не ладное. Незнакомец не вызывал у него доверия.

— Я стал к нему приближаться и обратил внимание, что он похож на подозреваемого в преступлении в городе Гае. Стал подходить к нему, а он начал отдаляться и убегать вдоль забора, — продолжает Аймухамбетов.

Лазарева настигли, когда пытался перепрыгнуть через забор. При задержании злоумышленник оказался сопротивление.

— Мы применили физическую силу и специальные средства. Его задержали и доставили в территориальный отдел по городу Орску, — объяснили полицейские.

Судя по записи, которую опубликовали в МВД России, все происходило очень быстро. Во время погони силовики старались не отставать от подозреваемого и в итоге вынудили его остановиться.

После задержания Александру Лазареву стало плохо. Его поместили в медучреждение, он впал в кому неизвестной этиологии. Провести допрос стало проблематичной.

4 октября ситуация поменялась. Подозреваемый в убийстве студенток медколледжа после нескольких процедур смог стать на ноги. Его уже увезли в Орск. Скоро Лазарев должен будет давать показания на месте.

Девушек убили 30 сентября Фото: Соцсети

Трагедия произошла на улице Молодежной в Гае 30 сентября 2021 года. Неизвестный нанес множество ножевых ранений троим студенткам местного медицинского колледжа. Двух девушек нашли погибшими на съемной квартире, еще одну на улице.

3 октября стало известно, что в убийстве подозревают 29-летнего Александра Лазарева, который ранее уже отбывал наказание за аналогичное преступление. Вечером в воскресенье его поймали. Сейчас расследование продолжается.

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