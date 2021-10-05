«Закрывай профиль и удаляй фото»: молодая учительница рассказала, как педагогов в школе наказывают за странички в соцсетях

Профессия учителя накладывает свой отпечаток

Уже мало кто удивляется, когда из-за личных фото в соцсети увольняют очередного педагога. Учителя в представлении современного общества как будто перестают быть живыми людьми, превращаясь в безликих и бесполых существ, не имеющих жизни вне школы. И если для старшего поколения педагогов отсутствие страничек в соцсетях (или их строгая цензура) переживается спокойно, то как быть молодым выпускникам педвузов? Журналист «КП-Самара» побеседовала с молодой учительницей русского языка и литературы. Как любая современная девушка, она активно вела странички, выкладывала фоточки и посты во «Вконтакте» и «Инстаграме». Однако едва оказавшись в школьных стенах, столкнулась с самым настоящим террором из-за соцсетей со стороны руководства. На условиях анонимности девушка рассказала, что на самом деле творится в школах.

«Родители учеников звонили в час ночи»

Я пришла работать в школу год назад после института, мне тогда был 21 год. Мне дали ставку учителя русского языка и литературы и классное руководство в пятом классе. Сначала казалось, что все замечательно, родители были даже довольны, что им досталась молодая училка. Почти сразу начались просьбы вроде «заступиться за ученика перед другими учителями, помочь исправить оценку». Я всегда шла навстречу. Но уже после первой четверти некоторые родители начали нарушать мои границы. Одна родительница могла, например, позвонить мне в час ночи поддатая, чтобы обсудить успеваемость ребенка или спросить, куда родительский комитет потратил деньги из фонда класса.

«Убирай фото с кальяном и в купальнике»

Но настоящим трешем оказалось все, что было связано с социальными сетями. Я молодая девушка, веду активный образ жизни, и считаю нормальным постить фотки и записи. Ничего чрезмерно откровенного, все в пределах приличий. Но когда я устраивалась работать в школу, завуч сразу посоветовала поменять фамилию в соцсетях, закрыть профиль, удалить все фото в купальнике, с кальяном и т.д. – мол, могут увидеть дети или их родители. Я это сделала – честно говоря, сама не слишком хотела, чтобы они видели мои личные фото, например, еще школьные или институтские.

Но это не слишком помогло – меня все равно находили и коллеги-педагоги, и дети. Стучались в друзья – я добавляла. В «Инстаграме» добавляла их в друзья в ответ – это элемент современного сетевого этикета. Они лайкали мои посты, я тоже лайкала некоторые их записи, комментировала посты о победах моих учеников в танцевальных конкурсах. Ничего крамольного. Я увлекаюсь фотографией, выставляла на страничке свои фотоработы, детям они нравились. В плане взаимоотношений с классом социальные сети скорее помогли мне лучше найти с детьми общий язык.

«Не набивайтесь в друзья к моей дочери»

А вот с родителями вышло по-другому. С некоторыми мы даже подружились благодаря инстаграму – среди мамочек оказались мастера по маникюру и макияжу, мы даже делали коллективные работы, где я выступала в качестве фотографа. Но были и другие. Например, одна родительница, которая сидела дома и не работала, начала предъявлять претензии, что педагог вне школы живет своей жизнью. И даже заявила, мол не набивайтесь в друзья к моей дочери. К тому моменту я уже точно знала, что не останусь работать в этой школе, поэтому честно ответила ей, что ее дочери не хватает ласки, внимания и поддержки в семье, и потому она ищет их в педагоге.

«Уволили за фото с электронной сигаретой»

Однако основной прессинг шел со стороны руководства школы – настоящий террор. Нам, молодым учителям, прямо заявляли, что у нас не только должны быть стерильно «чистые» соцсети, но и не должно быть никаких хобби и увлечений помимо тех, которые предлагает школа (например, походы на лыжах). Вели настоящую слежку за молодыми педагогами в соцсети. Мою коллегу, 20-летнюю учительницу музыки, уволили за фото с электронной сигаретой в соцсети. Ее профиль был закрыт, но это ее не спасло. Завуч постучалась к ней в друзья с «левого» аккаунта с фальшивой аватаркой. Заскринила фото с вейпом и комментарии, которые под ним оставили некоторые старшеклассники. Те откровенно хейтили молодую учительницу, писали, мол, когда вместе покурим, вместе потусим. Она не отвечала на эти комментарии, но руководство школы все равно расценило это как неформальное общение с учениками, и девочку уволили. Кстати, другого человека на ее место так и не нашли. Другую мою коллегу вызвали «на ковер» и устроили разнос за фразу в соцсети про то, что она хочет уехать в Америку. Дескать, это непатриотично.

«Терпи, это нормально»

При этом моя зарплата составляла 13600 рублей плюс пять тысяч за классное руководство, от которых после вычетов налогов оставалось 4300 рублей. Я с трудом доработала в таких условиях учебный год, а потом ушла. И не я одна. Из 20 молодых педагогов, которые были в нашей школе в начале учебного года, к следующему сентябрю осталось всего трое. Я ушла в другое учебное заведение, которое работает по собственной авторской учебной программе. Веду у детей кружок. Здесь к моим социальным сетям никто не придирается – ни родители, ни руководство.

Кстати, когда я собралась уходить из школы, моя мама – бывший педагог, учитель музыки, принялась меня отговаривать. Убеждала, что требования руководства – это нормально, что у педагога не может быть своей жизни, что учитель живет «от отпуска до отпуска». А все вечера и выходные во время учебного года должен посвящать исключительно проверке тетрадок…

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

«К публичным профессиям – повышенные требования»

Ирина Атапина, директор школы, финалистка Всероссийского конкурса «Учитель года-2012»

- Наша профессия - публичная, и это накладывает свой отпечаток, свои требования. Мы постоянно находимся на виду и у учеников, и у родителей, и у своих же коллег. Кроме того, наша основная задача – это не только обучение, но и воспитание учеников, в том числе и собственным примером. Как педагог, выкладывающий фото с вечеринок с алкоголем, может служить примером для учеников? Поэтому повышенные требования к соцсетям педагогов вполне логичны и обоснованы. Я действительно считаю, что учителю некорректно размещать в соцсетях фото и информацию, не соответствующие имиджу педагога. Лучше всего – закрыть свою страничку от посторонних, оставив доступ к ней только друзьям и близким. Если же учитель не хочет закрывать страницу, использует ее для коммуникации с учениками и родителями, то лучше убрать контент о личной жизни.

Второй важный вопрос связан с авторитетом учителя. Открытые для учеников данные о личной жизни этому мешают. Я категорически не согласна с позицией, что нужно вставать с детьми на одну ступень. Учитель – это старший товарищ, наставник, мудрый воспитатель. Если уж вы открыли свою страничку для детей, то общайтесь там с ними как педагог, а не как приятель. А «дешевый авторитет» за счет панибратства, которым нередко грешат молодые педагоги, в итоге точно не пойдет им на пользу.

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