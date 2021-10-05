«Соберите мне по 1000 рублей, и я их уберу»: самарчанка оставила соседям 30 кошек, а сама съехала в другую квартиру

Кошки выглядывают на улицу, но не сбегают - их, по всей видимости, устраивает такая жизнь Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Почти три года жители дома № 35 на ул.Юбилейной «воюют» с соседкой. Из просто неприятной дамы, которая не выкидывала мусор, за это время она превратилась в настоящее бедствие: заперев в квартире несметное количество кошек (по самым скромным подсчетам – около 30), она… уехала жить в другое место. Питомцев кормит несколько раз в неделю, а вот убирает ли за ними – большой вопрос. По словам жителей дома, вонь от «нехорошей» квартиры стоит такая, что в подъезд и зайти-то невозможно. А тараканы, которые развелись в отсутствие хозяйки, активно разбегаются по соседям.

От переговоров перешли к судам

- Вы не поверите, но наша соседка – женщина достаточной молодая, ей нет еще и 40, - рассказала корреспонденту «КП-Самара» Анастасия – старшая по дому. Ее квартира находится прямо над «нехорошей». – Сначала у нее было 2-3 кошки, она жила с ними. Но с прошлой зимы, кошек стало столько, что в квартире просто невозможно находиться. Она пыталась перебить вонь керосином, но тут уже мы возмутились. Сначала от нее съехали обе ее несовершеннолетние дочери, потом куда-то переехала и она сама. Когда мы попытались «достучаться» до нее, она ответила: «Соберите мне по 1000 рублей с квартиры, и я их заберу».

По словам соседей, в последнее время Екатерина заходит в собственную квартиру через окно - для этого и спилила решетки Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Анастасия с таким поворотом дел не согласилась. Начала жаловаться во все инстанции, даже выиграла суд, который обязал Екатерину в течение месяца со дня вступления решения в законную силу привести жилое помещение в надлежащее состояние, отвечающее санитарно-эпидемиологическим требованиям. Оно вступило в законную силу в июле, в августе документы передали приставам. Но проблема не решена до сих пор.

Сама хозяйка квартиры – ее зовут Екатериной – появляется раз в 2-3 дня, чтобы покормить животных. Внутрь попадает…. через окно. Благо квартира на первом этаже.

Страшные подозрения

Ранее окна в «нехорошей» квартире были заклеены фольгой. Летом Екатерина ее сняла, и соседи получили возможность посмотреть, что же творится там внутри.

Суд обязал Екатерину привести квартиру в нормальное состояние еще в июле, но решение так и не было исполнено Фото: Предоставлено "Комсомолке"

- Там какое-то нереальное число кошек - около 30, но это только те, кто был в поле зрения, - говорит Анастасия. – Кроме этого, там был мертвый котенок, кошка со свернутой шеей, окровавленный нож. Увидели это все дети, когда из любопытства заглянули внутрь через окна. По их словам, у них на глазах Екатерина, заметив, что за ней наблюдают, засунула несколько кошек в мешок и начала их душить, требуя, чтобы все ушли. Потом начала кидать в окно продукты жизнедеятельности животных.

В конце июля Анастасия направила обращение в полицию, воспользовавшись сайтом облМВД с просьбой провести проверку на предмет жестокого обращения с животными. По словам женщины, ответа она так и не получила.

«Комсомолка» обратится за разъяснениями в компетентные органы, о полученных ответах мы обязательно расскажем нашим читателям.

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