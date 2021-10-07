Затопит ли Самару при прорыве плотины на ГЭС: кто может пострадать, возможно ли ЧП

В Самаре есть план действий на случай прорыв ГЭС Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Ужасные наводнения во многих регионах становятся самой настоящей проблемой. Люди лишаются жилья, кто-то гибнет. В Самарской области уровень воды поднимается из-за весеннего половодья и некоторые села действительно плывут. Но грозит ли нам что-то более серьезное? Например, многие жители региона часто задаются вопросом: а затопит ли Самару, если прорвет плотину на Жигулёвской ГЭС? Это событие крайне маловероятное: сооружение капитальное, охраняемое и содержится в нормативном состоянии. Но мы решили вместе с экспертами разобраться, какими могли бы быть последствия при реализации самого негативного сценария.

Жители Самары не раз задавались вопросом, кого же затопит в случае неожиданного и маловероятного ЧП. В народе бытуют самые разные версии о том, кто окажется под водой, а кто, в прямом и переносном смысле, будет на вершине.

В эфире радио «Комсомольская правда» заместитель Управления гражданской защиты администрации Самары Евгений Вдовин рассказал, что и кому грозит на самом деле.

Ждать ли в Самаре водного апокалипсиса

Жигулевская ГЭС располагается между Самарой и Тольятти, входит в Волжско-Камский каскад ГЭС и является второй по мощности гидроэлектростанцией в Европе, а в конце 50-х годов прошлого года была крупнейшей ГЭС в мире.

Как отметил Вдовин, при наличии под боком такого объекта, конечно, просчитываются различные риски для населения, в том числе, по затоплению крупных городов. Так ждать ли в Самаре водного апокалипсиса при прорыве плотины?

По словам Вдовина, катастрофическое затопление возможно не только при прорыве, но и при аварийном сбросе воды. Тогда уровень воды может подняться до 35 метров по Балтийской системе высот (когда отсчет ведется от нуля Кронштадтского футштока, от которого производится измерение абсолютных высот). Однако, повышение уровня воды при этом не будет критически быстрым, не более 70 см в час.

- Если рассматривать вариант прорыва плотины, то скорость повышения воды будет примерно 90 см в час. Это позволит нам всех оповестить и принять меры по эвакуации. В основном при таком развитии событий пострадает Куйбышевский район, в частности, новый микрорайон Волгарь, - сказал Вдовин.

Угрожает ли Самаре мощная волна при прорыве ГЭС

Еще одна опасность, которая потенциально может угрожать областной столице – это волна прорыва. Так называется явление, когда образуется сильный поток воды после прорыва плотины, движущийся с высокой скоростью и обладающий значительной разрушительной силой.

По словам Вдовина, такая волна до Самары не дойдет. «Но люди должны быть готовы. Поэтому при весеннем половодье в Куйбышевском и Красноглинском районе проводятся специальные тренировки, где отрабатывается сценарий эвакуации», - говорит специалист.

Но если города построены так, что при катастрофических событиях их особо не заденет, то в регионе появляются самовольные постройки, которые могут пострадать даже при весеннем половодье. Например, в Красноглинском районе или в Малой Царевщине ставят коттеджи прямо около воды. И жильцы их должны быть начеку не только при аварийных сбросах, но и просто встречая очередную весну.

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