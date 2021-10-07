Угнал машину и разбил ее: житель Орска потерял авто и работу из-за обвиняемого в убийстве студенток в Гае

Машина, которую угнал Лазарев, получила серьезные повреждения и сейчас находится у правоохранителей Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В Оренбургской области по-прежнему разбираются в обстоятельствах зверского преступления в городе Гае. 30 сентября там на улице Молодежной убили и изнасиловали трех студенток медицинского колледжа, приехавших из Башкирии. 3 октября задержали подозреваемого — 29-летнего Александра Лазарева. Его поймали после угона автомобиля ВАЗ-2110, который принадлежит жителю Орска Василию Коченюку. Свою «десятку» он не может дождаться до сих пор и испытывает из-за этого серьезные проблемы.

Вечером 3-го числа молодой человек вернулся домой и оставил авто недалеко от подъезда. Спустя минут 15-20 ему позвонил друг Григорий и спросил, почему он не выходит из машины, хотят тот его зовет. Коченюк понял, что происходит неладное, связался с отцом и полицией, а после сам выскочил на улицу.

Александр Лазарев оказал сопротивление при задержании Фото: Следственный комитет России

— Успел дойти до клуба «Великан» и увидел патрульную машину, побежал за ней. Пока бежал, папа позвонил, сказал нашел мою «десятку», а этого человека, который ее угнал — не нашел, — рассказал Василий. — По дороге меня подобрал друг, который тоже участвовал в погоне, и мы следом за патрульными приехали к детскому саду.

По словам владельца похищенной легковушки и его товарища - Григория Воробщикова, они двинулись к забору из профлиста, через который пытался перелезть.

— Он гнул его с бешенными глазами, а мы били по рукам, чтобы слез обратно. Сотрудники подбежали, ударили его по затылку, он держался, но в итоге упал, — поделились парни.

Известие о том, какого человека они ловили, друзей не испугало. Они делали то, что и должны были. 7 октября, Василию и Григорию вручили грамоты - за содействие МВД в задержании опасного преступника.

Именно там, на месте событий, Коченюк видел свой автомобиль последний раз. Машина была для него источником дохода и теперь он фактически потерял работу. Парень сообщил «КП-Самара», что не знает, когда ему вернут его «десятку». Вполне вероятно, что это произойдет после окончания расследования.

Василий Коченюк помогал полицейским ловить подозреваемого Фото: соцсети

Возник вопрос и по поводу ремонта побитого транспортного средства. Кто за него заплатит? Да, финансово помогали горожане, услышавшие о ситуации, но это не покроет починку. Васили Коченюк написал главе региона Денису Паслеру в Instagram, который уже отреагировал. Губернатор поручил компенсировать затраты на ремонт автомобиля ВАЗ-2110 и отметил, что будет справедливым помочь владельцу машины в ремонте. Также Паслер поблагодарил сработавших профессионально правоохранителей и жителей Орска, которые им в этом помогли.

Василия поблагодарили за помощь полиции, также ему обещали помочь с ремонтом машины Фото: СОЦСЕТИ

Александр Лазарева 5 октября арестовали до 30 ноября. Ему вменяют не только убийство, но и ряд других статей, в том числе и изнасилование. Злоумышленник дал признательные показания и заявил, что схватился за нож, после того, как девушки потребовали у него деньги за интим. Расследование продолжается.

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