Тела находят даже в машинах: от отравления суррогатным алкоголем в Оренбуржье умерли уже 17 человек

Следователи продолжают работу в Оренбургской области Фото: Следственный комитет России

Продолжает расти число погибших в результате отравления контрафактным алкоголем на востоке Оренбургской области. Количество жертв снова выросло и составляет уже 17 человек. Как минимум 16 граждан, употреблявших опасный напиток, остаются в больнице.

Как сообщают местные власти, ситуацию обсудили на заседании оперативного штаба. Главы районов пообещали, что все силы направлены на выявление людей, которые могли приобрести и употребить эту жидкость.

Ситуацию, сложившуюся на востоке Оренбуржья, обсудили на заседании оперативного штаба. Главы муниципалитетов доложили об оперативной обстановке на территориях. Сейчас все силы направлены на выявление людей, употребляющих подобную спиртосодержащую жидкость. К работе подключены народные дружины, соцработники и управляющие компании, которые хорошо знают местных жителей.

По информации министра здравоохранения Оренбургской области Татьяны Савиновой, анализы показали наличие в биологических жидкостях пострадавших и умерших чистого метанола — смертельного яда. В некоторых случаях выявлена его концентрация в организме в 3-5 раз выше смертельной дозы. Сейчас на востоке региона работает бригада наркологов и реаниматологов, мобилизованы все ресурсы, в том числе аппараты ИВЛ, готова к работе санавиация.

Напомним, факты отравлений суррогатным алкоголем зафиксированы в 3-х районах: Яненском, Домбаровском и Адамовском. В крови погибших обнаружен метанол.

Как стало известно «КП-Самара» от собственных источников, первый тревожный сигнал поступил 6 октября, когда в больницу города Ясного из поступили с диагнозом «отравление» 41-летней мужчина и его 39-летняя сожительница. Врачи им помочь не смогли.

Спустя несколько часов в доме в селе Акжарское, что в Ясненском городском округе, обнаружили труп 70-летнего пенсионера. Причины те же. Там же — уже на другой улице — в салоне КамАЗа нашли мертвым еще одного пенсионера, которому недавно исполнилось 68-лет. Он также отравился алкоголем.

Похожие случаи зафиксированы 6, 7 и 8 числа в Домбаровском и Адамовском районах. Число пострадавших и умерших растет с каждым часом.

Как установили следователи, речь идет о водке. Ее производством занимался 29-летний житель Орска. Он задержан, как и продавцы этой продукции из Ясненского ГО и поселка Красночабанского.

Как рассказала министр здравоохранения региона Татьяны Савиновой, анализы показали наличие в биологических жидкостях пострадавших и умерших чистого метанола — смертельного яда. В некоторых случаях выявлена его концентрация в организме в 3-5 раз выше предельной допустимой дозы.

На востоке Оренбуржья работают бригада наркологов и реаниматологов. Мобилизованы все ресурсы, в том числе аппараты ИВЛ. Санавиация в любой момент готова помочь.

Губернатор Денис Паслер настоятельно просит граждан быть аккуратными и не употреблять алкоголь, купленный подпольно. По факту случившегося возбуждено несколько уголовных дел. Расследование продолжается.

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