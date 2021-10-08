От отравления алкоголем в Оренбургской области погибли 14 человек, следователи задержали трех подозреваемых

Тысячи бутылок с опасным алкоголем изъяты и отправлены на экспертизу Фото: скриншот

Правоохранители разбираются в обстоятельствах страшного ЧП, произошедшего в Оренбургской области. За последние три дня — 6, 7 и 8 октября — там от отравления алкоголем скончались 14 человек. Еще несколько остаются в тяжелом состоянии.

— Региональными следственными органами возбуждено 5 уголовных дел по факту производства и сбыта товаров, не отвечающих требованиям безопасности и повлекшего по неосторожности смерть более двух лиц, — рассказывают в СК РФ.

Дела возбуждены по статьям 238 и 171 УК РФ. Все они объединены в одно производство. На момент публикации информации СК РФ, скончались 4 жителя Ясненского городского округа в возрасте от 39 до 70 лет и 7 жителей Домбаровского района, младшему из которых было 36 лет, а старшему — 72 года. После стало известно ещё о трех погибших.

Силовики уже нашли подозреваемых. По версии следствия, нелегальное изготовление и сбыт опасного алкоголя организовал 29-летний житель Орска. Сейчас он дает показания. Также задержаны 60-летний мужчина из села Акжарское Ясненского городского округа и 47-летняя женщина из поселка Красночабанского Домбаровского района. Они, как считают сыщики, продавали спиртное потерпевшим.

Накануне, 7 октября, следователи вместе с полицейскими нагрянули с обыском на территорию торгов-закупочной базы на Вокзальном шоссе в Орске. Там они обнаружили склад, где хранились огромные партии контрафактных напитков. Именно отсюда их направляли в торговые точки.

— В рамках обыска изъята спиртосодержащая продукция, разлитая в стеклянные и полимерные бутылки объемом 0,5 литра различного наименования в количестве 1279 штук. На ней не было необходимой маркировки, предусмотренной законодательством РФ, — добавляют следователи.

Там же в Орске найден и пункт производства, разлива и хранения смертельного алкоголя. Оттуда изъяты более 3 тысяч пустых пластиковых бутылок и специальное оборудование для разлива и упаковки спиртного в крупных объемах.

Вся эта продукция будет сверена с образцами, которые взяты во время обысков у потерпевших и осмотров мест происшествий. Назначены необходимые экспертизы Допрошены свидетели и произведены опознания.

Сейчас расследование продолжается. Следователи в ближайшее время намерены ходатайствовать об аресте подозреваемых в суде.

Смотреть видеосюжет В Оренбургской области задержаны подозреваемые в производстве и торговле алкоголем, из-за которого погибли 14 человек

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Сейчас следователи разбираются в обстоятельствах произошедшего, возбуждено несколько уголовных дел (подробности)