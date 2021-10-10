«Ребенок в опасности!»: жители Тольятти просят спасти младенца

Люди волнуются, потому что мальчика давно не видно и не слышно Фото: Кристина БРАЖНИКОВА

Алине из Тольятти 26 лет у нее двое детей и весьма насыщенная жизнь: в соцсетях фотографии сыновей она чередует со снимками, на которых она позирует в купальниках, в белье, с кальяном и др. Почти все посты сопровождаются «философскими» высказываниями на тему любви, дружбы и материнства.

Но это внешняя оболочка Алины. Подробности ее скрытой от посторонних глаз жизни «всплыли» лишь недавно.

- Мы увидели крик о помощи: «ребенок в опасности», «мать-наркоторговка», «домашнее насилие» - конечно, мы не могли не откликнуться, - рассказала корреспонденту «КП-Самара» руководитель общественной организации «Право на счастье» Марина Федотова. – Мы не принимаем на веру столь серьезные обвинения, конечно же. Связываемся с автором поста, выезжаем на место, стараемся познакомиться с семьей. В нашей практике разные случаи были – порой людям нужна помощь, а не какие-то карательные меры. Мы надеялись, что и в этом случае все не так страшно, как кажется.

Но сигнал бедствия не был ложным. Соседи волонтерам сначала удивились, а потом обрадовались: по их словам, они пытались обращаться в полицию и органы опеки по поводу Алины, но толку не было.

Дело в том, что из квартиры Алины доносятся то звуки бурной вечеринки, то брань, крики, плач – поднимала ли молодая мать руку на детей, окружающие доподлинно не знают, но говорят, что она частенько бывает в «неадекватном» состоянии, и в эти моменты с ней опасно иметь дело.

Старшего сына, по предварительным данным, у Алины забрала ее мать, и сейчас мальчик живет с бабушкой. Младшему нет еще и года, но его уже давно никто из соседей не видел.

- Они беспокоятся за судьбу малыша, в том числе из-за того, что подозревают Алину в торговле наркотиками: мол, по ночам к Алине стучатся в окно какие-то подозрительные личности, и она через решетку что-то передает из рук в руки, - объяснили волонтеры. – Говорят, что обращались в органы опеки и полицию, но там от них лишь отмахнулись.

Поговорить с самой Алиной и ее родственниками волонтерам пока не удалось. Как и увидеть или услышать ребенка. Своими силами общественная организация опасается не справиться, поэтому обратилась за помощью к «Комсомолке». Редакция направит запросы в ведомства, ответственные за помощь маленьким детям, о полученных ответах мы обязательно расскажем нашим читателям.

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