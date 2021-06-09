«О её дурной репутации знали все»: что известно о девушке, уронившей свою дочь с шестого этажа в Самаре

Девушка, убившая свою дочь, имела проблемы со психикой Фото: СОЦСЕТИ

Рано утром, 8 июня 2021 года, в Самаре на улице 3-й проезд, 50б произошла трагедия, которая потрясла не только местных жителей, но и всю Россию. Пьяная 23-летняя девушка Анна Р. пришла в съемную квартиру после ночных гулянок в клубе. В квартире находилась её трехлетняя дочка Настенька. Молодая мать, решив заняться сомнительным воспитанием дочери, вывесила ребенка из окна шестого этажа, держа за маечку. В какой-то момент ткань не выдержала, и ребенок разбился об асфальт.

Погибшей Насте было всего три года Фото: СОЦСЕТИ

Журналист КП-Самара пообщался с жителями Димитровграда, которые были знакомы с Анной и ее семьей. Собеседники рассказали о страшных подробностях жизни девушки и о её дурной славе в родном городе.

- Её весь Димитровград знает. Когда ей было лет 15, она прочно закрепила за собой статус девушки легкого поведения. Аню часто видели в маргинальных компаниях, где употребляют большое количество алкоголя и наркотиков, - рассказал Василий Иванов (личные данные изменены), знавший подозреваемую.

По словам знакомых Анны Р., девушка была из неблагополучной семьи – мама долгое время принимала наркотики и скончалась от передозировки, а папу она не знала. Воспитанием девушки занималась бабушка. Девушка рано начала гулять, пробовать алкоголь и наркотики. Часто она оказывалась в компании взрослых мужчин. Бывшие товарищи девушки даже говорят, что в 15 лет она сделала первый аборт.

Жители Димитровграда поделились с редакцией КП-Самара видеофайлом, который в силу нравственных соображений мы не можем выкладывать в общий доступ. На видео 15-летняя Анна Р. рассказывает о своем сексуальном опыте, десятках мужчин и своей нелегкой жизни в качестве легкодоступной девушки. Подросток объясняет это отсутствием материнского воспитания, так как ее мама посвящала жизнь наркотикам и каким-то заработкам.

- Когда я была маленькая, меня уронили и врачи диагностировали сотрясение. Должны были сделать операцию, но побоялись, что не перенесу. Поэтому сейчас у меня нарушена немного психика, - откровенничает на видео-интервью 15-летняя Анна.

Сверстники девушки рассказывают, что «дурная слава» прочно закреплялась за Анной несколько лет, вплоть до того, как она уехала жить в Самару в 2016-2017 году. Тогда она оборвала контакты с прошлыми знакомыми, однако с прошлой жизнью «завязать» не получилось. Даже после рождения дочери Анна занималась проституцией.

В родном городе ее знали, как девушку легкого поведения Фото: СОЦСЕТИ

В правоохранительных органах журналисту КП-Самара подтвердили информацию о незаконной деятельности Анны Р. По данным собственного источника КП-Самара, официального источника дохода у девушки не было, поэтому она решила зарабатывать так.

Знакомые девушки из Димитровграда рассказали, что у подозреваемой были проблемы и с учебой:

- Может, это как-то повлияло на ее выбор по части дохода? Одно интересно, а где была девочка, когда Ани не было дома?

Несколько лет назад она приехала в Самару. В 2018 году у Анны родилась дочка Настенька. Те, кто знал Анну, были искренне рады за нее, многие считали, что ребенок поможет выбраться из прошлой жизни. Но, как выяснилось, ребенок был не запланированным, а отец ушел от них, когда Анна была на третьем месяце беременности. Девушка осталась совсем одна с ребенком на руках в незнакомом городе.

- Тяжело жить с таким прошлым, она всегда хотела лучшей жизни и денег. Психические расстройства и наивность, в сочетании с алкоголем и наркотиками, погубили в ней человечность. Я думала, что рождение Настеньки поможет ей исправиться, но нет, стало еще хуже, - говорит собеседник КП-Самара.

Те, кто знал Анну, не верят, что она могла бы додуматься до этого сама. Кроме того, очевидцы утверждают, что на улице Анна кричала кому-то в пустоту. Вероятно, что неадекватная мать в состоянии алкогольного опьянения и шока, могла говорить сама с собой. Однако некоторые люди в комментариях не исключают возможности, что в квартире был кто-то еще помимо Анны с дочерью. Но это лишь домыслы, полную картину случившегося и обстоятельства будут устанавливать сотрудники правоохранительных органов.

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