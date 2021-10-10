Самару назвали непривлекательной для туристов. Эксперты объяснили, почему это точно не так

Как можно не любить Самару Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

"Люди о туризме судят поверхностно"

На прошлой неделе сервис по поиску работы опубликовал результаты опроса, по результатом которого Самару назвали одним из самых непривлекательных городов для туристов в 2021 году. В опросе участвовало 1600 человек из 377 населённых пунктов. Самым популярным городом для туристов стал Санкт-Петербург.

Но многие горожане и гости города с таким суждением не согласились. Самарский путешественник, посетивший 55 стран, ведущий блог «Путешествия со смыслом» Алексей Жирухин считает, что всё дело в том, что люди привыкли ездить в одни и те же места и не часто пробуют что-то новое.

- Честно говоря, не удивлён такому результату, зная как собирают подобные данные. Не зря говорят, есть большая ложь, есть малая ложь, а есть статистика. Проехав почти всю Россию и общаясь с людьми, представляю, что большинство потенциальных отдыхающих на свой единственный отпуск, выберут либо самые крупные города - Москва, Питер, либо города, где есть теплое море, соответственно Краснодарский край или Крым, ну и, в крайнем случае, ближайший регион. Сомневаюсь, что проживающий на том же Дальнем Востоке (вообще, интересна выборка и города, где проводились опросы) когда-либо назовет Самару, потому что логистика и цена будут не самые приятные, - рассказал Жирухин.

По мнению Алексея, люди очень редко могут выбрать и то место, где еще не были и даже не интересовались. Да и как можно желать того, о чем не знаешь?

- Я регулярно на форумах и различных встречах спрашиваю у людей о Самаре. Ни о статусе запасной столицы во время ВОВ и множестве бункеров, ни о космической столице, где выпускаются ракеты, ни о самой длинной и красивой речной набережной страны (а мне реально есть с чем сравнить) - ни о чем из этого люди просто не знали, - делится мнением самарский путешественник.

Католический собор - один из символов Самары Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

"Все, кто приезжает, остается в полном восторге"

По официальным данным интерес к Самаре только растет. За период с января по июль 2021 года туристский поток в Самарской области составил 1 047 937 человек, что на 41,9% выше аналогичного периода 2020 года (738 692 чел.) и является рекордным показателем за последние десять лет.

Туристические агентства, устраивающие экскурсии по Самаре и области, подтверждают высокий поток желающих посмотреть на красоты нашего города. Руководитель агентства нестандартных экскурсий «Город-курорт» Катерина Ревинская утверждает, что в Самарской области есть огромное количество красивых мест, которые стоит посмотреть. А все туристы, попадающие в наш край, остаются в полном восторге.

- Самара - это уникальный город, в котором каждый может найти что-то своё. Город, соединивший в себе великолепную архитектуру, многолетнюю историю, необычные места, удобную инфраструктуру и чудесную природу. Мыс Красоты, Молодецкий Курган, Замок Гарибальди, Жигулевское море - вся эта красота находится совсем рядом с нами. Мы в нашем агентстве призываем как можно больше путешествовать по Самаре и области и вдохновляться ее красотами, - рассказала «КП-Самара» Екатерина.

"У нас вся набережная наполнена гостями"

Заместитель председателя Общественной палаты Самарской области Павел Покровский утверждает, что результат опроса Superjob его не удивил – сервис специализируется не на туризме, поэтому их данные авторитетными назвать трудно.

- Я, как и все самарцы – человек, живущий в материальном мире. Я считаю, что материя – это объективная реальность, которая нам дана в ощущения. А ощущения нам говорят, что у нас все набережные наполнены гостями города. У нас попасть в любой музей Самары, Тольятти и Сызрани крайне трудно, потому что они заняты групповыми посещениями. Наш ВолгаФест собрал огромное количество не просто гостей, а по рейтингу упоминаемости в туристической сфере этот фестиваль затмил любые мероприятия туристической отрасли в Российской федерации.

По словам Павла Александровича, на руку туристической популярности играет и появление первого филиала Третьяковской галереи, при том в здании-памятнике конструктивизма, которых по России таких зданий сохранилось не много. А прилегающая территория парка около Третьяковки стала буквально «меккой» для инстаблогеров.

Парк Дружбы Народов, недавно открытый в Самаре, по мнению Покровского, входит в ТОП-3 популярных и привлекательных для людей мест. А три строящихся моста, улучшающие работу Самарско-Тольяттинской агломерации, позволяют предоставить туристам все сегменты из туристической привлекательности – туризм видовой, природный, ландшафтный, культурный, конфессиональный, медицинский и деловой.

А еще Самара - космическая Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Удивительно, как город, который в 2018 году на Чемпионате Мира по футболу был переполнен иностранными гостями и до сих пор является третьим в России по популярности среди зарубежных туристов – сразу после Москвы и Санкт-Петербурга – может быть не популярным, - подводит итог Павел Александрович.

Депутат Госдумы Михаил Матвеев тоже не согласился с результатами опроса. Он отметил, что Самара достойна гораздо большего и самим горожанам нужно тоже учиться любить свой город.

- Я очень люблю Самару, особенно старый город, хотя сам родом из Днепропетровска. И мне обидно, что сами самарцы зачастую не ценят этой красоты. До сих пор не могу смириться с тем, как можно было снести старый вокзал, часть Самарско-Златоустовской железной дороги. Сейчас нам нужно делать все, чтобы сохранить деревянную Самару. Туристам может быть интересна Самара купеческая. И эту целостную застройку нельзя изуродовать, хотя бы первую линию обязательно нужно сохранить. Еще одно направление, которое может привлекать туристов со всей России - это Самара сталинская. Я до сих пор жалею, что снесли здание Куйбышевской пересыльной тюрьмы. Ведь там сидел Солженицын, потом он описывал в своем романе воспоминания о женщине на склоне площади Славы. Этот факт мог бы быть интересным и для иностранных туристов. В общем, для того, чтобы Самара была туристической еще больше, нужно комплексно работать над глобальными проектами в сфере туризма, - отметил Матвеев.

Ну а нам остаётся лишь сделать вывод, что рейтинги бывают разные и аудитория тоже бывает разной. Возможно те, кто ищут работу на Superjob, просто не рассматривают переезд в Самару. Самарцы любят свой регион и не даром данное исследование сервиса по поиску работы вызвало такие бурные эмоции – жители нашей области всегда готовы доказать всем, что Самара и Самарская область очень радушные и гостеприимные. И лучше не сильно верить мнению полутора тысяч человек, которые может и не были в Самаре, а самим приехать и увидеть красоты нашего края.