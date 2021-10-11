«Посадили на вызовы «скорой» студентов»: что произошло в Самаре после смерти маленького Ясина

У мальчика было редкое заболевание, которое вызывало проблемы с дыханием Фото: Предоставлено "Комсомолке"

ПРИЕЗЖАЛИ ДВАЖДЫ

В Самаре в минздраве продолжают разбираться в смерти маленького Ясина. 30 сентября ребенок, который из-за своего заболевания не мог ходить, разговаривать и с трудом дышал, внезапно почувствовал себя очень плохо. Мама Ясина перепугалась и сразу начала звонить в «скорую». Правда, пробиться к врачам оказалось не так-то просто и тогда женщина обратилась к главе фонда «ЕВИТА» Ольге Шелест, которая начала искать тех, кто мог помочь ребенку.

- Я судорожно звоню одному, второму, третьему… Но у всех вечер, конец рабочего дня. И только один человек за секунду решает вопрос, и через 10 минут «Скорая» в квартире. И еще 20 минут реанимации…. Но уже поздно. Он не дождался… - написала та.

После ЧП минздрав провел проверку. Как сообщили в ведомстве корреспонденту «КП-Самара», в тот день «Скорая помощь» приезжала к Ясину дважды, и оба раза по звонку сотрудника минздрава.

- С 18.00 до 18.37 у абонента было три попытки соединения по номеру «03», длительность ожидания на линии не превышала 2 минут, после чего звонки сбрасывались по инициативе абонента, - говорится в официальном ответе минздрава на запрос редакции. – Повторное обращение поступило в 21.39, бригада приехала на место в течение 10 минут. При проверке попыток соединения абонента с оператором «03» в период с 20.00 до 21.39 также было 2 попытки соединения, звонок сбрасывался со стороны абонента.

Елена Зинатова пыталась сама реанимировать сына, но не смогла Фото: Предоставлено "Комсомолке"

- Если имеется в виду мама, то да, ей некогда было «висеть» на телефоне, она в это время откачивала сына. Но в это же время на «03» и «112» звонили четыре человека, в том числе я, - рассказала корреспонденту «КП-Самара» сотрудница благотворительного фонда «ЕВИТА» и друг семьи Зинатовых Олеся Кисарова. – Мы пытались вызвать частную «Скорую», но у них все были на выездах.

«ВЫЗОВОВ СЛИШКОМ МНОГО»

Когда «Скорая помощь» приехала в первый раз, Ясина в больницу не забрали: в минздраве отметили, что отказалась сама мать и подписала согласие. Зинатовы говорят, что Ясин неожиданно пришел в себя, и медики решили, что оснований для госпитализации нет. Родители не стали настаивать. На тот момент казалось, что худшее позади. Однако через пару часов мальчику снова стало плохо.

- Лена позвонила Ольге Юрьевне, сказала, что Ясин умирает, потом - мне. По дороге я тоже звонила в «Скорую» и не могла дозвониться. Потом Ольга Юрьевна сказала, что бригада выехала. А я начала объяснять Лене Зинатовой по телефону, как проводить реанимацию ребенку – непрямой массаж сердца и все такое. Когда приехала, врачи были уже на месте, но сделать ничего не смогли, - вспоминает Олеся Кисарова.

На «Скорой помощи» после гибели ребенка объяснили: до пандемии осенью, когда очень много людей болели гриппом и простудой, диспетчеры получали около 2000 звонков, сейчас – 4000, и это при том, что сотрудники «Скорой» - тоже люди, и тоже болеют. Недавно к работе в качестве диспетчеров привлекли студентов Самарского медицинского колледжа имени Нины Ляпиной, с ними уже работают кураторы. В любом случае, даже выросшее количество бригад со всеми вызовами еле справляются, пандемия не щадит никого.

ОФИЦИАЛЬНО

Татьяна Сочинская, заместитель министра здравоохранения Самарской области

- В связи с ростом в Самарской области заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, увеличивается количество обращений граждан на скорую медицинскую помощь. С целью улучшения возможности дозвона в ГБУЗ СО «Самарская городская станция скорой медицинской помощи» проведены организационные мероприятия: увеличено количество диспетчеров по приему вызовов, внесены изменения в режим работы диспетчеров.

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