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Общество10 октября 2021 11:45

В Самаре студентов посадили отвечать на звонки в «Скорую помощь» в октябре 2021 года

В сутки регистрируется около четырех тысяч звонков – это в два раза больше, чем до пандемии
Александра БУДАЕВААлександра БУДАЕВА
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На звонки самарцев будут отвечать 11 человек из выпускного курса медицинского колледжа

На звонки самарцев будут отвечать 11 человек из выпускного курса медицинского колледжа

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Студентов Самарского медицинского колледжа имени Нины Ляпиной привлекли к работе в «Скорой помощи» в качестве диспетчеров по приему вызовов.

Сейчас 11 девушек и ребят осваивают специальную программу, куда заносятся все данные пациента. Чтобы избежать ошибок и неточностей, им помогают наставники. При этом студенты продолжают учиться в выпускном классе, а потому для них предусмотрели гибкий график: они выходят на дежурство в основном ночами и на выходных.

Привлекать будущих выпускников пришлось, в том числе, из-за роста числа заболевших коронавирусом, плюс традиционного осеннего «наплыва» пациентов с простудными заболеваниями.

«Если раньше до пандемии, в это время у нас было примерно две тысячи звонков, то сейчас мы регистрирует по четыре тысячи вызовов», - рассказал главный врач Самарской СМП Вячеслав Малахов.

Медики признают: студентам придется поучиться, в том числе, умению спокойно выслушивать весьма эмоциональных граждан. Стали ли самарцы злее, и с чем это может быть связано, мы недавно выясняли у астролога и психолога и выяснили, что ретроградный Меркурий в наших бедах не виноват.

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