Требования по обязательной вакцинации в Самарской области стали жестче. Кому готовиться?

Медики сейчас работают на износ. И просят всех прививаться Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Самарской области становится все жестче. По данным минздрава уже введены в оборот 7500 коек, большая часть из них заняты. Огромное количество пациентов находится на ИВЛ, в крайне тяжелом состоянии. Болезнь развивается очень быстро, за 5-7 дней поражение легких доходит до крайней стадии. В день выявляют более 600 больных, 11 октября 2021 года эта цифра достигла 705. Все это потребовало от властей новых шагов. Главный санитарный врач региона Светлана Архипова подписала постановление, в котором потребовала от руководителей предприятий определенных профилей вакцинировать 80% сотрудников. Рассказываем, для какие категорий вводится обязательная вакцинация в Самарской области и кому готовиться следовать в прививочные кабинеты?

Что такое обязательная вакцинация от коронавируса?

В июле 2021 года главный санитарный врач распорядилась начать обязательную вакцинацию в Самарской области для определенных категорий населения. Их определили по профессиональному признаку. Как рассказала Светлана Архипова, эти категории работников наиболее часто стали попадать на больничные койки, к тому же их работа связана с постоянным взаимодействием с людьми.

Таким образом, вышло распоряжение вакцинировать до 60% представителей определенных профессий. Теперь в списке появились еще две отрасли.

Кому положена обязательная вакцинация в октябре 2021 года в Самарской области?

В постановлении главного санитарного врача оговорены сферы профессиональной деятельности, где должны привить до 80% сотрудников. Такое повышение также прописано в постановлении Роспотребнадзора. Речь идет о следующих категориях:

- работники образовательных учреждений,

- медики и медработники,

- служащие социальной сферы,

- работники ЖКХ (новое),

- работники сферы энергетики (новое),

- сотрудники сферы обслуживания (рестораны, кино, театры, почта, банки, прачечные, все организации бытовой сферы услуг, персонал гостиниц).

Также обязательно должны вакцинироваться 80% госслужащих: государственные гражданские, муниципальные, работники органов власти и МСУ, а также подведомственных им организаций (последнее - тоже новшество).

В какие сроки всех должны привить

В постановлении также оговорены сроки. До 1 ноября нужно привить 80% сотрудников первым компонентом, до 1 декабря - вторым.

На данный момент законченную вакцинацию имеют 1 029 154 человека. Это 71,7% от плана. Среди жителей старше 60 лет привиты лишь 43,2%.

Пока неизвестно, какое наказание ждет те организации, которые не будут привиты. Стоит отметить, что на недавнем совещании эти шаги называли необходимыми для того, чтобы избежать локдауна. Возможно, организации-нарушители будут закрывать.