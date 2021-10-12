Новые ограничения из-за коронавируса в Самарской области с 15 октября 2021 года: куда пустят c QR-кодом, кого оставят дома

В Самарской области вводят новые ограничения из-за большого количества заразившихся Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре вскоре начнут действовать новые ограничения из-за коронавируса, они вступят в силу в основном с 15 октября 2021 года. Понадобилось их вводить из-за возросшего числа заболевших коронавирусом. Новые меры выработали во время заседания регионального оперштаба в понедельник, 11 октября.

В регионе осложняется ситуация с заболеваемостью. В понедельник впервые с начала пандемии количество заболевших за сутки превысило 700 человек. Кроме того, зафиксировано рекордное за последние годы число заболевших ОРВИ – сейчас в регионе 28 тысяч заболевших. Это в 2 раза выше показателей прошлого года.

Какие будут новые ограничения

С 15 октября на фуд-кортах в торговых центрах начинают действовать зоны covid-free. Попасть туда смогут только совершеннолетние при предъявлении документа, удостоверяющего личность, а также QR-кода с информацией о прививке или справке о перенесенном заболевании коронавирусом.

Для непривитых граждан старше 65 лет приостановят действие социальной карты для проезда в общественном транспорте. Обещают, что потом неиспользованные поездки вернут. Карты перестанут действовать в ближайшее время, конкретная дата не обозначена. Это ограничение не касается привитых или перенесших коронавирус.

Отмена детских спортивных мероприятий. Временно запрещено проводить региональные и муниципальные спортивные турниры для несовершеннолетних. Что касается возможности пускать детей в спортклубы, то штабы городов и районов области могут сами вводить ограничения в зависимости от ситуации. Ранее сообщалось, что начали фиксировать смертельные случаи у детей, заразившихся коронавирусом.

Что уже действует

В регионе расширили список сфер, работники которых подлежат обязательной вакцинации. В списке тех, кому положена вакцинация, следующие профессии - педагоги, медики, соцработники, работники сфер ЖКХ и энергетики, представители сфер торговли, общественного питания, транспорта, театров, кинотеатров, почтовых отделений, гостиниц, парикмахерских и химчисток, а также государственные и муниципальные служащие.

С 11 октября попасть на концерты и в театры можно только по QR-коду, сертификату или справки о перенесенном коронавирусе. Также нужен документ, удостоверяющий личность.

Подросткам по-прежнему нельзя посещать торговые центры без сопровождения взрослых.

В общественных местах, в том числе, в общественном транспорте, необходимо использовать маски.

Какие еще ограничения хотят ввести

С 18 октября в Самаре планируют ввести вход в фитнес-центры и бассейны по QR-кодам. Также до этого срока там должны вакцинировать минимум 80% сотрудников – как минимум первым компонентом вакцины.