Дети начали умирать от коронавируса в Самаре

Врачи работают в крайне напряженном режиме Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области зафиксированы смертельные случаи среди детей, заболевших коронавирусом. Об этом на заседании оперативного штаба по борьбе с COVID-19 рассказал главный детский инфекционист региона Сергей Китайчик. В своих оценках он опирается на опыт работы с пациентами детской инфекционной больницы.

- За прошлый год мы лечили около 300 детей с коронавирусом. Среди них не было тяжелых и крайне тяжелых форм. Считалось, что эта болезнь протекает у детей легко. Только за 9 месяцев этого года в нашей больнице прошли лечение уже более 400 детей, и из них 30% — это тяжелые формы, - привел он данные печальной статистики.

Также он особо подчеркнул, что врачам пришлось иметь дело и с летальными исходами у детей. И попросил родителей быть внимательнее к своим детям. В семье нужно объяснять, почему так важно соблюдать противоэпидемиологические правила. Не стоит часто посещать с детьми общественные места. Ну а всем взрослым важно пройти вакцинацию, чтобы защитить детей и себя от инфекции.

Напомним, что в понедельник на оперативном штабе будут обсуждать возможные новые ограничения. В Самаре слишком много заболевших, по цифрам заболеваемости регион на четвертом месте в стране. Власти намерены не допустить локдаун.