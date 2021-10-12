«У каждого из нас своя война»: как фильм «Солдат» самарского режиссера попал на зарубежные кинофестивали

Максим Палагнюк давно занимается кинематографом в Самаре Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Максим Палагнюк известен широкой публике в самых разных ипостасях – он является ведущим многих программ на региональном телевидении, поет задорный ирландский фолк в группе «Эффект Фассбендера», снимает и снимается сам, а свободное время еще и делает деревянные скалки.

Теперь Максим решил попробовать себя в качестве режиссера фильма и ему это удалось. Фильм «Солдат» получил признание на фестивалях, его хвалит министр культуры Самарской области, а в ленте снялись профессиональные актеры. «КП-Самара» узнала, как молодому человеку удается совмещать в себе столько талантов и каково снимать фильм с собой в главной роли.

О чем фильм «Солдат»?

- У фильма есть слоган «У каждого из нас своя война». Я не хочу разглашать сюжет, потому что там есть интересный сюжетный поворот. Я как бы обманываю зрителя – сначала погружаю в одну атмосферу, а потом все кардинально меняется. Поэтому сюжет я берегу в тайне. Но могу сказать, что фильм рассказывает о том, что каждый из нас, находясь в своей обыденной жизни, воюет – за место на работе, за повышение зарплаты, за то, чтобы успеть на автобус, чтобы без очереди куда-то пройти. У каждого из нас каждый день война, как в песне Цоя – «Я чувствую, закрывая глаза – весь мир идет на меня войной». Я даже хотел, чтобы эта песня звучала в титрах, но мне не получилось достучаться ни до группы «Кино», ни до сына Цоя. В итоге финальная композиция на титрах – это композиция моей рок-группы «Сход снега». На YouTube есть плейлист, который называется «Художественный фильм Солдат». Там где-то 20 видео, которые посвящены тому, как проходили съемки.

Как ты пришел к тому, чтобы снимать фильмы?

- На самом деле, у меня идеи эти были уже давно. Я с детства постоянно придумывал какие-то клипы на песни, очень любил кино смотреть. Словом, эта тема мне очень близка. Я даже хотел поступать на театральный, на режиссуру. Но поступил без экзаменов в другой ВУЗ, на филологию, и, в итоге, остался там, получил образование и стал магистр философских наук. В конце учебы пошёл работать на телек – попробовался, и меня тут же взяли. Там я и остался, вот уже больше 13 лет там. Изначально работал неофициально, а официально уже 13 год работаю на телевидении. Сначала я пришел как журналист, потом стал ведущим, начал осваивать операторское дело, начал отнимать камеру у операторов на съемках. Они мне сначала, конечно, не давали, а потом я их задолбал и научился снимать. Потом мы очень много времени просиживали на монтаже, где я не просто сидел, а начал учиться монтировать. В итоге я освоил и съемку, и монтаж. Позже я стал руководителем программы, режиссером программы – и даже не одной. Когда я работал на телеканале Скат-ТНТ, в итоге я стал руководителем, режиссером, ведущим, журналистом, оператором, режиссером монтажа в нескольких программах, при чем все это одновременно – и снимал, и снимался. Я мог просто поехать и себя снимать – это, конечно, чуть подольше и посложнее, но я научился делать все. И достаточно давно уже, лет может 5 или 7 назад, я начал снимать какие-то короткометражки любительского характера. Начал проходить курсы актерского мастерства – театрального, киношного, онлайн, не онлайн – и я понял, что мне журналистики стало мало. Мне стало нужно двигаться дальше, развиваться профессионально в сфере кинематографа.

Максим Палагнюк уже больше 13 лет работает на телевидении

Как пришла идея снять фильм «Солдат»? Чем ты вдохновлялся?

- Вообще у меня много идей. И проблема очень часто бывает такая, что короткометражным фильмам не хватает целостности. Я на самом деле короткий метр не люблю, потому что складывается ощущение, что ты посмотрел не фильм, а какой-то отрывок или сцену из большого фильма. Вот ее вырезали, нет предыстории, нет конца. И у меня было тоже много идей, я пытался снять свой короткий метр и снимал его на протяжении двух лет, а потом у меня сгорел жесткий диск, на котором были все материалы. Кстати, в том фильме тоже снимались несколько актеров из Драмтеатра, такие как Денис Евневич и Вероника Агеева. Мы сняли примерно половину, но это был достаточно длинный короткий метр. И когда все сгорело, у меня был период легкого отчаяния и стопора. Я год, наверное, ничего не снимал, думал, как с этим дальше жить. Потом сделал одну любительскую комедийную короткометражку и после этого у меня и появилась идея фильма «Солдат». Тогда я понял, что наконец-то придумал историю, которая может быть короткой, но в то же время целостной. Там есть начало, завязка, развязка, концовка – и это не кажется каким-то отрывком из большого фильма. Это является полноценной историей. Поэтому я решил, что нужно, во что бы то ни стало, ее воплотить. И тут я начал искать людей и команду для ее создания. Первый к кому я обратился, был Вадим Френкин, наш самарский кинооператор, один из немногих операторов в Самаре, который специализируется на кино. Мы с ним встретились, я ему рассказал идею, он сказал, что ему понравилось и он готов поработать над ней бесплатно. Но мне нужно было написать сценарий – задумка была в виде текста. За месяц я написал сценарий и потом мы начали над ним работать.

Фильм "Солдат" некоторые уже успели посмотреть на закрытых показах

Кто еще работал над фильмом кроме тебя и оператора? Они тоже согласились работать за бесплатно?

Над фильмом работал звукорежиссер, которая родом из Самары, но сейчас живет и работает в Москве. Саунддизайн делали почти 2 месяца. И да, он тоже делался бесплатно. Сценаристом выступил я, как и режиссером. Монтировал тоже я. Вадим снимал и делал постпродакшен и цветокоррекцию. Что касается актеров – я решил, что эта работа должна быть профессиональной. Предыдущие мои работы не дотягивали до профессионализма. Я был на самарском кинофестивале любительского короткометражного кино «70 на 30», который, где моя работа заняла первое место в разделе «комедии». И там же показывали короткометражку московского режиссера. Это был совершенно другой уровень, гораздо выше. Тогда я решил, что снимать буду именно так. Поэтому для такого и актеров нужно искать профессиональных. По крайней мере мне хотелось, чтобы у моей ленты был классный каст. Конечно, не все согласились участвовать – были и те, кого не устроила сумма гонорара. В итоге согласились двое – актер театра «СамАрт», заслуженный артист России Игорь Рудаков и Иршат Байбиков, актер театра драмы. Мне кажется, что мы очень классно вместе сошлись и сделали отличную работу – все профессионально сработали, даже без особых репетиций. И, конечно, Константин Чернышев – он был ассистентом режиссера, неимоверно помог с организацией.

В фильме снялись актёры самарских театров

Можно ли уже где-то в сети увидеть полностью фильм?

Пока фильм нигде нельзя увидеть, потому что он гастролирует по кинофестивалям. А почти у всех фестивалей есть требование, что фильм не должен быть в общем доступе. Например, я делал пару закрытых показов в кинотеатре «Художественный» и думал, что они сильно не повлияют. Но, оказывается, на «Кинотавре» такое недопустимо – когда ты им присылаешь заявку, они мониторят буквально до малюсенького упоминания. Там принимаются только супер-эксклюзивы, которые не транслировался нигде. Если бы я знал – возможно, и не стал бы делать такие закрытые показы, но в итоге «Кинотавр» у меня отлетел таким образом.

На каких фестивалях побывал фильм? Что говорят критики? Как принимают зрители?

Еще много фестивалей не открылись – месяцев семь еще будут появляться кинофестивали, на которые можно подать заявку. Сейчас я на штук 25 подал заявку, из них 15 мне отказали, а на 3 я уже попал. Один из них британский фестиваль, который копперируется с Голливудом. И мой фильм был отобран в официальную программу фестиваля. Дальше он ничего не занял, потому что там решалось голосованием судей и зрителей, но из 130 фильмов, которые выбрали в официальную часть, моя лента заняла 24 место. В полуфинал мы не пробились, но треть лучших фильмов мы попали.

Также был фестиваль в Ливане, фестиваль короткометражного кино в Бейруте. Мой фильм сначала прошел в четвертьфинал, потом в полуфинал. В итоге «Солдат» вошел в список 130 лучших фильмов из 1200 присланных. К сожалению, до финала фильм не добрался.

И буквально вчера фильм отобрали на “Cult Movies International Film Festival» в Великобритании.

Помимо фестивалей наш фильм посмотрела министр культуры Самарской области Татьяна Мрдуляш. Она сказала, что ей понравилось. И отметила звук. А также пожелала удачи на фестивалях.

Фильм "Солдат" уже прошёл отбор на 3 иностранных кинофестиваля

Сложно ли было совмещать кресло режиссера и актера? Или с твоими навыками это уже стало нормой и не является чем-то сверхъестественным?

Точно такой же вопрос я в свое время задал Даниле Козловскому во время пресс-конференции. Он ответил коротко «Нет». Но я считаю, что это не совсем просто. Однако, когда делаешь это не первый раз, это делается легче. Полагаю, поэтому так ответил Данила. «Солдат» - мой первый профессиональный проект. Поэтому я могу сказать, что мне было местами непросто, но с другой стороны, думаю, гораздо легче, чем новичку. Я столько провел времени на телевидении – снимал, монтировал, режиссировал – опыта у меня очень много. Разница в том, что у Козловского есть большая команда, которая делает фильм. И бюджет в десятки миллионов рублей. А у меня не было вообще ничего. Мне приходилось думать обо всем, начиная от того, как довезти актера на площадку, чтобы был бутерброд какой-нибудь для перекуса, чтобы найти деньги на дымовые шашки, купить их, взять костюмы, отвезти-привезти их – в общем, все сам. Это колоссальный труд, неимоверная работа. От начала работы над сценарием до последнего этапа съемок прошел год на создание нашего фильма, который длится 13 минут. Возможно его можно было бы сделать быстрее – теоретически за полгода мы бы справились. Но в виду того, что работа делалась эта бесплатно, то мы занимались этим в свободное от основной работы время. Но мы это сделали и это круто.

Смотреть видеосюжет Солдат - Трейлер (2021)

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