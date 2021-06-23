«Это очень южная история»: самарец написал сценарий нового сериала «Совершенно летние»

Егор Чичканов дебютировал на большом экране в 2018-м. Фото: соцсети

Сценарист и режиссер самарского происхождения Егор Чичканов проанонсировал в соцсетях сериал “Совершенно летние”, над которым работал в качестве соавтора с позапрошлого года. Многосерийный фильм показывает с 21 июня 2021 канал СТС. По словам сценариста, сам он не еще не видел ни одной серии, но “это очень летняя южная история, так что синхронизация с тем, что за окном, полнейшая”. В интервью “КП-Самара” Чичканов рассказал о том, что “Совершенно летние” представляют собой как бы расширенную версию картины “Рашн Юг”, и готовы более полно раскрыть потенциал фильма, получившего смешанные отзывы.

- В каких отношениях “Совершенно летние” с “Рашн Югом”?

- Мы писали сериал, продюсерам понравилось все, что у нас там получилось, и они решили сделать еще и фильм на основе этого текста.

Мне кажется главное, что не сложилось у “Рашн Юга” - вся история скомканная из-за ограничения экранного времени. Уверен, что в сериале получится все значительно понятнее, подробнее и смешнее.

Кадр из сериала "Совершенно летние" Фото: kinopoisk.ru

- Тут другая ситуация. Все-таки текст и кино - совершенно разные вещи. Наоборот, очень интересно, как текст оживает. Как создается ощущение, что это герой в кадре произносит, что это он чувствует... А на самом деле это ты долгими днями мучился, придумывая реплики.- Вы упомянули, что не видели результата. Как реагируете, когда на экране получается нечто такое, что иначе представлялось в момент написания текста?

- Опыт проживания в Самаре сказался на сюжете?

- Идея сериала возникла у моих товарищей, с которыми мы вместе писали. Они оба с юга, большинство историй с ними реально происходили и они все вошли в сценарий. Опыт проживания в Самаре помог кучу своих курортно-пляжных приключений туда привнести. Сериал же про любовь, а эти истории универсальны.

- У сериала много авторов. Как вы распределяли сферы ответственности?

- Никак. Это называется writer room - когда вы вместе сидите каждый день и придумываете, что будет дальше. Тут все зависит от настроения, от задач, которые перед собой ставишь. Но чаще всего ведет процесс тот, у кого сегодня больше сил, а остальные придумывают, генерируют.

Бывают разные дни - когда все легко идет, когда трудно очень, когда ссоришься. Но это нормальный процесс.

Егор Чичканов (справа) и соавтор сериала Никита Власов Фото: Предоставлено героем публикации

- В саундтреке фильма, кажется, Борис Грим. Ваше лобби?

- Ой, я не знаю. Я не режиссер конкретно этого сериала. Но мне выбор нравится. Тут как не крути - свои везде.

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