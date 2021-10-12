Билеты в общественном транспорте в Самаре подорожают. Как вырастут цены

Из-за пандемии пассажиропоток в общественном транспорте Самары сильно снизился Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре мэрия анонсировала повышение цен на проезд в общественном транспорте. Вопрос активно обсуждают в городском дептрансе, но окончательного решения пока не принято. Спросили у экспертов, на сколько может подорожать проезд в общественном транспорте Самары, и какая стоимость билета может считаться оптимальной.

Недополучили 400 миллионов

Как рассказали журналисту «КП-Самара» в мэрии, обсуждение повышения цен инициировали перевозчики – они предоставили в горадминистрацию информацию об убытках, которые им пришлось понести из-за пандемии коронавируса

Перевозчики в Самаре предоставили в администрацию данные об убытках, которые они понесли во время пандемии коронавируса. В связи с этим, департамент транспорта начал обсуждать вопрос увеличения тарифов на проезд в общественном транспорте.

- Из-за коронавирусных ограничений пассажимропоток в общественном транспорте снизился, люди стали меньше ездить, - объяснили в мэрии. – А затраты на топливо и содержание автопарка выросли из-за увеличения цен. В целом из-за снижения пассажиропотока в прошлом году самарские перевозчики получили на 400 миллионов рублей меньше, чем годом ранее. Из-за этого транспортные компании находятся в сложной экономической ситуации.

Виноваты COVID и зайцы

В «СамараАвтоГаз» журналисту «КП-Самара» подтвердили – из-за пандемии на предприятии снизился пассажиропоток, что повлияло на доходы перевозчика.

- А расходы предприятия только увеличиваются, ежедневно мы тратим средства на заправку, ремонт и оплату электроэнергии. В том числе это закупка защитных средств (маски, санитайзеры, средства для санитарной обработки подвижного состава и предприятия в целом). Мобильные бригады работают 24/7 чтобы обезопасить каждую единицу выходящего на линии транспорта, - рассказали журналисту «КП-Самара» в пресс-службе «СамараАвтоГаза».

Перевозчик сетует и на недобросовестных пассажиров, которые не спешат оплачивать проезд.

- Рейды контрольно-ревизионной службы предприятия показали, что за последнее время число «зайцев» на маршрутах самарских автобусах выросло, - рассказали в «СамараАвтоГаз». – Хочется напомнить таким пассажирам - сегодня вы экономите на проезде, а завтра ваш автобус может не выйти в рейс. Сегодня у нас работает более 1700 человек, дефицит водителей составляет 26%, кондукторов 36%. Основная причина невыхода сотрудников на работу - это листок нетрудоспособности. Второй причиной ухода с предприятия является неудовлетворенность заработной платой.

О падении пассажиропотока говорят и в ТТУ Самары.

- Пассажиров стало меньше, а расходы остались прежними – персонал не сокращали, выпуск транспорта на линию остался прежним, - отметили в ТТУ.

«Повысить до 40 рублей, но не для всех»

По данным Самарастата средняя стоимость литра бензина АИ-92 в Самаре за два года выросла с 41,51 руб. до 45,15 руб. Цены на дизельной топливо выросли с 45,37 руб.за литр до 48,72 рубля, то есть на 8-9%. Но росли и цены - с 1 января 2019 года стоимость проезда в транспорте Самары повысили с 25 до 28 рублей, с 1 января 2020-го – с 28 до 32 рублей.

Мы спросили у экспертов, на сколько может подорожать проезд в общественном транспорте Самары, и какая стоимость билета может считаться оптимальной.

Председатель АНО «Центр общественного взаимодействия» Андрей Ишмуратов считает, что в целом повышение цен на проезд обосновано.

- Все дорожает, издержки растут, в том числе из-за требований рынка труда. Поэтому повышение цен неизбежно. Все дело – в конкретной сумме. Чтобы минимизировать социальную напряженность, параметры повышения нужно хорошо продумать, - считает Андрей Ишмуратов. – Те, кто ездит на общественном транспорте часто, должны меньше всего почувствовать это повышение. А сильнее всего должны вырасти цены для тех, кто ездит на общественном транспорте редко и платит наличными. Именно такая система действует, например, в Москве, там цена на проезд по единой карте на все виды транспорта сопоставима с самарской, а разовый билет стоит 55 рублей. Льготный проезд по единой карте или проездному стимулирует пассажиров покупать такие карты и, соответственно, чаще пользоваться общественным транспортом, а значит в целом повышает выручку перевозчика. Я бы повысил стоимость проезда за наличный расчет до 40 рублей, а цены на проезд по карте не поднимал бы вовсе. Но вряд ли власти пойдут на такие кардинальные меры.

«Ориентироваться на соседей»

Заместитель председателя Общественной палаты Самарской области Павел Покровский считает, что при повышении платы за проезд стоит ориентироваться, прежде всего, на уровень инфляции.

- Повышение на уровень инфляции, а это сейчас около 5%, я считаю справедливым и обоснованным. А вот если перевозчик озвучивает другие цифры, то тут нужно серьезное экономическое обоснование и обязательное общественное обсуждение.

Проректор СамГТУ, кандидат экономических наук Евгений Франк пояснил, что при расчете экономики процесса повышения цен нужно учитывать целый ряд факторов – как выросли цены на топливо, на обслуживание, зарплаты персоналу, а также как упал пассажиропоток.

- Только выстроив эти конкретные графики и сопоставив их можно говорить о том, как должен вырасти тариф, - отметил Евгений Франк. – Но точно можно сказать, что в полтора-два раза тариф вырасти не должен. Во-первых, это неприемлемо с социальной точки зрения. А во-вторых, оп логике экономических процессов и цен, которые плюс-минус едины по всей стране, стоимость проезда в Самаре должна быть в итоге сопоставима в тарифами в других нестоличных городах-миллионниках, например, в Казани или в Уфе.

Например, в Казани стоимость проезда при оплате транспортной и банковской картами составляет 27 и 30 рублей, а при оплате наличными – 35 рублей.

А вы сколько готовы платить за проезд в общественном транспорте?

Обсудим в комментариях

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