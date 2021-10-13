Изменила со сперматозоидом: в Самаре мужчина обвинил клинику и жену в обмане после ЭКО

Отец не признал новорожденного малыша Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Самарцы Василий и Ольга мечтали о ребенке, но "сделать" его самостоятельно у семьи не получалось. И тогда, шесть лет назад, супруги решились на ЭКО. В 2015 году специалисты самарской клиники провели медицинскую процедуру, используя клетки мужа и жены, но все закончилось неудачей. В 2016 году решили попробовать еще раз. Жена пропила необходимые лекарства, процедура была сделана - и вот, долгожданная беременность. Василий был счастлив, встречал жену с дочкой из роддома, окружил своих девочек заботой... Но в один момент все изменилось.

Как-то Василию понадобилось забрать из клиники какие-то документы. Он приехал, взял папку, начал листать бумажки... И чуть не сошел с ума. Там черным по-белому было написано: ребенок не его, для зачатия использовался донорский материал. Для мужчины, который изначально хотел только своего ребенка и - по его словам - не раз говорил об этом жене - перевернулся мир. Это что же получается, жена изменила - пусть и вроде как со сперматозоидом. Но ребенка родила от чужого мужчины!

- Ребенок, что родился - не мой. Я принципиально хотел воспитывать только своего ребенка! Конечно, я сразу развелся с женой и свое имя из всех документов заставил через суд убрать, - возмущенно говорит мужчина. Этого ему было мало: он отправился в суд, чтобы взыскать с клиники деньги за невыносимые моральные страдания. Просил мужчина не мало: 5 миллионов рублей, именно во столько он оценил причиненный ему вред.

Впрочем, в клинике сослались на жену - мол, у нее была доверенность на действия от лица мужа, вот она и подписала все нужные бумаги. Просто биоматериал мужчины закончился еще при первой попытке, а женщине хотелось ребенка. Она пошла на дополнительное соглашение об использовании донорского материала. То есть, мать - по словам представителей клиники - обо всем знала. Она, кстати, в суды не приходила.

У мужчины же логика другая: да, у жены была доверенность, но там ни слова не говорилось о том, что она может от его имени решать вопрос о донорстве. Поэтому Василий потребовал расторгнуть договор, вернуть ему деньги, плюс компенсировать ему моральный вред, а также выплатить неустойки и штрафы за то, что все вопросы с ним не решили в досудебном порядке.

Когда мужчина подавал иск в начале этого года, требовал миллион рублей в качестве компенсации своих страданий и 604 тысячи за все остальное. К концу процесса «стоимость» причиненного ему морального вреда Василий увеличил до пяти миллионов.

Сейчас заседания закончились. Суд посчитал, что доля правды в том, что он говорил, конечно, есть. За что постановил выплатить ему 130 303 рубля. 50 тысяч из этой суммы – цена тех самых страданий, о которых истец так красочно рассказывал на заседании. Василий таким исходом дела недоволен и намерен дойти до Верховного суда. Областной суд уже оставил решение без изменений, на очереди – Шестой кассационный, а потом - Верховный. Ребенка же сейчас воспитывает мать - впрочем, она по праву может считать малыша своим. А вот на алименты женщине рассчитывать не приходится. Также неизвестно, будет ли она обращаться в клинику за компенсацией моральных страданий, которые она, наверное, тоже испытывает.

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