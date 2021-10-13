Неподходящее для детей здание: на месте красивого детсада в Самаре все-таки могут построить высотку

Самарцы переживают за судьбу бывшего здания детского сада. Фото: предоставлено "Комсомолке"

В Самаре на месте здания бывшего детского садика на ул.Промышленности, 317 могут все-таки построить высотку. Несмотря на заверения властей, что здание нужно вернуть в систему дошкольного образования, собственник земли пока не спешит это делать.

«Не допустим строительства высотки»

Скандал вокруг здания бывшего детского садика на ул.Промышленности, 317 в Самаре разгорелся в конце лета. Здание детского садика было построено в 80-е годы заводом «Металлист», позже продано в частные руки, и использовалось под офисы и филиал Восточной гуманитарной академии. В последние годы красивое здание с необычной архитектурой и витражными окнами стояло заброшенным. Местные жители писали обращения в мэрию с просьбой выкупить его и вернуть детям, но получили отказ – мол, денег нет.

Этим летом в садике начались подозрительные работы, рабочие принялись демонтировать трубы и заявили местным жителям – мол, здание готовят к сносу, на этом месте вырастет многоэтажка. Жители окрестных домов забили тревогу и принялись снова писать обращения властям. Ситуация получила широкий общественный резонанс, и в результате губернатор Дмитрий Азаров заявил о недопустимости сноса садика и поручил мэрии вернуть здание в систему образования.

- Строительства высотки на этой земле мы не допустим, - заявил глава региона. - Если собственник снесет здание, никакого жилья он там не построит. Целевое назначение этого участка - образовательное учреждение.

Однако, увы, оказалось, что до хэппи-энда пока далеко, и зданию по-прежнему угрожает снос.

Сейчас рядом со зданием бывшего детсада ведутся геодезические работы. Фото: предоставлено "Комсомолке"

«Уже не знаем, чему верить»

В конце прошлой недели инициативная группа жителей встретилась с главой города Еленой Лапушкиной, на встрече присутствовали и представители компании – собственника земли.

- Госпожа Лапушкина посоветовала нам не воспринимать собственников земли как врагов, сказала, что за последние годы нормы СанПиН сильно изменились и якобы теперь территории садика недостаточно для того, чтобы установить какие-то противопожарные тенты, - рассказали журналисту «КП-Самара» присутствовавшие на встрече жители. - При этом нам сказали, что для строительства нового небольшого садика «пристроечного типа» на 1 этаже прекрасного монолитного дома высотой в 16 этажей как бы никаких ограничений нет.

По словам жителей, им также предложили благоустроить территорию. Для чего? Непонятно.

- Нам же обещали, что строить здесь ничего не будут? Мы уже не знаем, чему верить – ведь сначала нам вообще говорили, что «просто меняют батареи». Сейчас на территории ведутся геодезические работы – видимо, для того, чтобы потом сменить зонирование и получить разрешение на строительство…

«Окончательное решение еще не принято»

В мэрии журналисту «КП-Самара» подтвердили – встреча с жителями действительно состоялась, однако о том, что судьба здания бывшего детсада уже решена, говорить преждевременно.

- Никакого решения о строительстве здесь многоэтажки никто не принимал, - отметили в мэрии. – Но возвращение существующего здания в систему образования действительно практически невозможно. Во-первых, за время с его постройки изменились как строительные, так и санитарные требования к зданиям детсадов и к их территории. И это здание под них сейчас попросту не проходит.

Как указывают в администрации, территории недостаточно, например, для того, чтобы устроить теневые навесы в том количестве, которого требует закон. Кроме того, со времени закрытия детсада и перепрофилирования здания оно было существенно изменено внутри:

- Теперь здесь полностью отсутствует кухонный блок и другие специализированные хозяйственные помещения. Но, повторим, окончательного решения о судьбе здания пока нет. В ближайшее время запланирована еще одна встреча с жителями и собственниками земли – на этот раз уже на месте, поиск решения будет продолжаться.

«Комсомолка» будет следить за развитием событий

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