«Боялась, что не прокормлю»: жительница Самары объяснила, почему пыталась избавиться от новорожденного сына

ЧП произошло в прошлшом году в жилом доме на ул.Черемшанской в Самаре Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

В Самаре за покушение на убийство ребенка вынесли приговор его матери. Светлана (имена героев изменены) когда-то состояла на учете в психдиспансере, она немного по-своему воспринимает этот мир, официально нигде не работает и регулярно выпивает.

Светлана никогда не задумывалась о детях и не особо их хотела. Поняв, что беременна в 34 года, на учет вставать не стала. Ребенок родился у нее дома 13 сентября 2020 года. Увидев крошечного младенца, женщина… завернула его в полотенце и положила в пакет. Пакет завязала.

- Я боялась, что не прокормлю его, понимаете? А воспитывать как? Я же ничего в детях не понимаю, - объясняла она позже следователям.

В тот же день в гости к Светлане на ул.Черемшанскую приехала тетя Люда – она не бросала свою непутевую родственницу, не смотря ни на что, жалела ее, приносила продукты, пыталась наставить на путь истинный.

Внимание женщины привлек пакет. Он шевельнулся раз, второй, а потом оттуда донесся детский плач. Тетя Люда бросилась к пакету, развязала его и увидела внутри новорожденную кроху.

Дальше были «Скорая помощь», полиция, следствие, которое длилось несколько месяцев. Как сообщили в региональном Следственном комитете, в итоге Светлане предъявили обвинение по статье «Покушение на убийство матерью новорожденного ребенка»

Уголовное дело рассматривал Кировский районный суд. Там Светлана повторила то же, что до этого говорила следователям: да, виновата, раскаиваюсь.

- Гособвинение просило назначить подсудимой один год колонии реально, - рассказали корреспонденту «КП-Самара» в прокуратуре Кировского района. – Однако суд приговорил ее в двум годам ограничения свободы.

Сын Светланы жив-здоров. Мама не захотела его забирать. Некоторое время мальчик провел в детдоме. По некоторым данным, малыш уже нашел любящую семью, где мама и папа не дадут его больше в обиду.

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