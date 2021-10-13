В Самаре хотят строить первую в России высотку со встроенным огородом. Рассказываем, какой она будет

Теперь зелень, овощи и ягоды можно будет выращивать прямо в квартирах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре хотят строить первый в России многоэтажный дом со встроенным огородом. Авторы проекта уже получили поддержку от одного из самарских застройщиков. Об этом журналисту «КП-Самара» рассказал один из авторов проекта, ведущий эксперт рабочей группы FoodNet Национальной технологической инициативы Михаил Чарный.

Три варианта «сити-фермы»

Речь идет о так называемой сити-ферме – системе вертикальных теплиц, в которых можно прямо в квартире выращивать всевозможные салаты, зелень, ягоды.

- Это сейчас очень популярная тема для многих горожан, - отметил Михаил Чарный. – Но современные дома к такому огородничеству совершенно не приспособлены, поэтому в основном все происходит стихийно – такие «огороды» устраивают на подоконниках, на балконах, на каких-то стеллажах. Идея нашего проекта в том, чтобы закладывать возможность устройства огорода в многоэтажке уже на этапе проектирования и строительства.

Как рассказал эксперт, существует несколько рабочих вариантов размещения таких внутридомовых огородов. Во-первых, их можно будет размещать на площади технического этажа, который обязательно предусмотрен в любой высотке для размещения коммуникаций.

- Но сами инженерные коммуникации занимают около 15% площади технического этажа, остальное пустует, и застройщикам интересно использовать их с пользой. Тем более что сейчас в большинстве случаев обслуживанием новостройки занимается управляющая компания от застройщика. Доход от сити-фермы в этом случае может получать как управляющая компания, так и сами жильцы, - пояснил Михаил Чарный.

Второй вариант – снабдить домашним огородом каждую квартиру, предусмотрев необходимые для этого коммуникации и пространство.

- Сейчас во многих современных новостройках устраивают отдельные ниши для холодильников, подводят туда электропитание, устраивают шумоизоляцию. Такие же ниши можно предусматривать и для квартирной сити-фермы, - объяснил Михаил Чарный.

Еще один вариант – устроить сити-ферму в подвале, например, по одной на каждый подъезд.

«Нужно менять нормативы»

Как объяснил эксперт, оборудовать сити-фермой уж построенные дома практически невозможно – они требуют особых технических условий.

- Нужно просчитать и заложить в проект не только место под размещение огорода, но и дополнительную нагрузку на фундамент, на инженерные коммуникации, предусмотреть аварийную канализацию, влагоизоляцию, - перечисляет Михаил Чарный. – Также нужно учитывать, что для опыления растений на сити-ферме могут применяться шмели – их специально поставляют для этих целей в замороженном виде. Поэтому нужна изоляция, чтобы насекомые через вентиляцию не добрались до квартир.

Построить могут уже к 2024 году

Идея уже вызвала немалый интерес. Первым на нее откликнулся один из самарских застройщиков. Сейчас проект сити-ферм в самарской высотке готовятся представить на госэкспертизу. Как говорят специалисты, возможно, потребуется внести изменения в законодательную и нормативную базу, но над этим вопросом тоже готовы работать.

- Если проект получит одобрение в 2022 году, то уже в 2024 году дом будет сдан, - рассказал Михаил Чарный.

Авторы проекта пока не раскрывают, с кем именно из самарских застройщиков достигнута договоренность о строительстве экспериментальной многоэтажки. Однако известно, что это будет высотный дом с квартирами среднего ценового диапазона.

«Комсомолка» будет следить за развитием событий

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Самаре хрущевку хотят надстроить с пяти до девяти этажей. Рассказываем, как это возможно

Жителям придется потерпеть неудобства, зато взамен площадь их квартир существенно увеличится (подробности)