«Хотим зацепиться за четверку»: Дмитрий Ефремов – о переходе в «Акрон», «Крыльях Советов» и Лиге чемпионов

Летом Дмитрий Ефремов перешел в «Акрон». Фото: ФК «Акрон» (Тольятти).

Дмитрий Ефремов, который этим летом сменил «Крылья Советов» на тольяттинский «Акрон», дал большое интервью в программе «Фан-зона» на радио «КП-Самара». Футболист рассказал о годах в ЦСКА, аренде в Чехии, Лиге чемпионов, переходе в «Крылья» и «Акрон» и многом другом.

О том, как нашел сотрудников ГИБДД, которые помогли его дочери

— Я днем выложил это видео и уже вечером нашел номер ребят, и мне более серьезные люди позвонили. Впоследствии нам удалось встретиться, пообщаться. Я пригласил сотрудников на футбол — они пришли. С дочкой все хорошо, сейчас она дома с мамой.

Почему не переехал в Тольятти после трансфера в «Акрон»

— Разница в дороге до Жигулевска, где мы тренируемся, наверное, минут 20, если сравнивать Самару и Тольятти. Мы с Делей [Артем Делькин, нападающий «Акрона»] добираемся за час, может, чуть больше, если есть пробки. Поэтому не очень было целесообразно переезжать, искать квартиру подходящую. У нас еще есть собака, и большинство хозяев квартир негативно воспринимают такой факт, когда у квартирантов есть собака, неважно какая — большая или маленькая. У нас отличная квартира, мы с Делькиным живем в одном доме, и нас все устраивает.

А добираться каждый день на тренировки не сложно. По московским меркам час езды — это вообще ничег. Пробок мы не застаем, живем почти на выезде из города, поэтому добираемся достаточно быстро.

Почему выбрал именно «Акрон»

— Во-первых, он рядом с Самарой, никуда не придется в очередной раз переезжать. Также у меня родственники рядом, мои родители живут не так далеко — в Ульяновске. Во-вторых, я знаю много ребят из этой команды, это очень качественные футболисты. Ну и Тольятти — малая родина для меня [Ефремов был в Академии Коноплева].

Еще я наслышан про президента «Акрона», лично удалось с ним пообщаться. Человек заинтересован в развитии клуба и всего остального. Вариант оказался неплохой.

О возвращении в Тольятти после Академии Коноплева

— Город, мне кажется, не изменился. В целом, все то же самое. Не сказать, что я, как уехал из академии Коноплева, не приезжал ни разу. Я учился в тольяттинском университете, приезжал закрывать сессии, защищать диплом. Сейчас у меня брат в академии Коноплева, я несколько раз к нему приезжал. Года три, наверное, я не приезжал в Тольятти, а так постоянно здесь бывал.

О том, как встретили в «Акроне»

— Я много ребят знаю, поэтому об адаптации речи не было, я быстро влился. В принципе, не могу сказать, что мне где-то было тяжело, куда я переходил. Везде попадались отличные ребята, отличный коллектив, проблем не возникало.

В основном перед трансфером мы общались с Делькиным. Я живу с ним в одном доме, и когда я заселился, он удивился: «Да ладно?». И это при том, что я был у него в гостях, когда мы пересекались в «Оренбурге». Я совсем забыл, что это в том же доме, где мы квартиру снимаем теперь.

Об атмосфере в «Акроне»

— На старте сезона, конечно, было неприятно проигрывать. Но мы — сами футболисты и тренерский штаб — стараемся настраиваться так, чтобы не отвлекаться на какие-то расстройства, загонять себя и продолжаем работать, чтобы добиваться результатов.

О своей форме

— Конечно, когда я приходил, форма была не оптимальная. Я занимался один, в зал ходил, но когда тренируешься с командой, это совсем по-другому. В целом, физические кондиции уже намного лучше. Наверное, все-таки еще не оптимальные, но близко к этому.

За какие места должна бороться команда?

— Это непростая история. На бумаге команда, действительно, хорошая: качественные футболисты, много поиграли. Когда я приходил, да и сейчас, все говорят, что мы должны быть ближе к четверке, плюс-минус. Результаты, которые мы показали на старте сезона, заставили людей думать людей о другом. Но нам остается только закусить удила, работать и побежать.

Сможет ли «Акрон» рассчитывать на попадание в Премьер-лигу в ближайшее время?

— Наверное, все будет зависеть от результатов. В принципе, это возможно. Если постараться и поднажать. Начинать выигрывать всех подряд и идти, идти, идти дальше. Я думаю, что если побеждать и не проигрывать, вероятность зацепиться за четверку остается и в этом сезоне.

Есть ли в «Акроне» игроки, готовые выступать в РПЛ?

— Я думаю, неправильно говорить, что кто-то готов, а кто-то нет. Сейчас все смотрят на командный результат. Никто не будет смотреть на футболиста, который играет в команде, которая внизу барахтается. Естественно, если кто-то за 10 туров забьет 10 голов, передачи отдаст, то на него обратят внимание, но это другое. В целом, если команда внизу, то на нее по-другому смотрят.

О главном фаворите ФНЛ

— «Торпедо» и «Оренбург», наверное, главные фавориты. Перед началом сезона я слышал, что «Ротор» ставит задачи выхода в Премьер-лигу, но, если посмотреть на таблицу, не видно, что они лезут туда. Тоже парадокс — команды ставят задачи, а результаты не идут.

Дмитрий Ефремов в программе «Фан-зона» на радио «Комсомольская правда». Фото: Дмитрий КРИВЕНЦОВ

Почему выбрал «Крылья Советов» зимой?

— Переговорами занимались клубы. Мне позвонил агент и сказал, что есть вариант пойти в «Крылья», есть задача выхода в РПЛ. Тренера Игоря Витальевича [Осинькина] я давно знаю. Я особо и не думал, когда появилась возможность поехать в Самару.

О знакомстве с Игорем Осинькиным

— Мы познакомились еще в академии Коноплева. Он много лет работал в Тольятти и видел каждого футболиста, который попадал к нему в команду. Я попал к нему в 15-16 лет, поехал первый раз на сборы.

Он учит играть в футбол, это самое главное для молодого игрока. Кучу всяких нюансов, деталей рассказывал. Сейчас, возможно, у него на это нет времени, но когда были в Тольятти, он очень много нюансов рассказывал, уделял много времени теории. В принципе, и сейчас немало, но, наверное, все же поменьше.

О «Крыльях Советов»

— Сейчас у «Крыльев» хорошая команда. Важно, что она играет в футбол, причем не важно, с каким соперником. Но смотреть будем в конце сезона. Я просто сейчас нахожусь не в команде и вижу все это со стороны, поэтому неправильно сейчас говорить что-то о том, на каком месте финиширует команда или как играет.

С ребятами из «Крыльев» общаюсь — с Женей Фроловым, с Богданом Овсянниковым, с Димой Кабутовым встречались несколько раз, он хорошо общается с Артемом Делькиным, а мы живем в одном доме.

За «Крыльями» слежу по мере возможности. Просто когда я приезжаю домой с тренировки, мне часто не хочется смотреть футбол. Я не наелся футболом, но не хватает на него времени. У меня маленькая дочка, у нее такой возраст, когда за ней нужен глаз да глаз.

Иногда смотрю большие матчи, если они идут не поздно. Лигу чемпионов не смотрел очень давно.

Об обиде Фролова

— Я один раз подшутил над Фролом [Евгением Фроловым], он потом три дня со мной не разговаривал. Я ему соль насыпал в чай. Не думал, что он так отреагирует.

Как помирились? Да обычно – подошел, попросил прощения, сказал, что больше не буду так шутить.

В ЦСКА Кирилл Набабкин был мастером приколов. Ты отошел за чаем, возвращаешься, а у тебя вся солонка в тарелке. Так что или с собой носи, или поставил и тут же ешь.

В ЦСКА много кто шутил – и Дзага [Алан Дзагоев], и Сергей Николаевич Игнашевич. Там все на шутки нормально реагировали. Часто над тем, кто шутит, тоже подшучивают.

О ЦСКА

— За ЦСКА, конечно, болею, слежу за командой. Я в клубе провел столько лет, играл вместе с Жорой Щенниковым, Игорем Акинфеевым, долгое время жил этим клубом.

Недавно смотрел матч со «Спартаком». К этому сопернику отношение особое. На матчи со «Спартаком» особо никто не настраивает, потому что все, особенно те, кто в ЦСКА с раннего возраста, чувствуют, что со «Спартаком» будет заруба.

Почему не получилось закрепиться в ЦСКА? Тяжело сказать. Наверно, я не показал настолько качественный футбол, чтобы заслуживать места в ЦСКА. Претензии я могу предъявить только себе.

Если бы не травма, был бы шанс остаться? Я не знаю, об этом нет смысла сейчас говорить. Это был «Спартак», дерби, шанс показать себя, но случилась травма.

Об аренде в Чехии

— В чемпионате Чехии тогда было больше борьбы, чем в РПЛ, но уровень команд другой. Там команды четыре, которые всегда играют в еврокубках, остальные – примерно равные.

Тяжело ли было привыкать к другой стране? С языком какое-то время были проблемы. В Праге много русских, там везде говорят по-русски, а если чуть-чуть уехать подальше [Дмитрий Ефремов был в аренде в «Словане» из Либерца], то там все говорят только на чешском. Пожилые люди немного знают русский, потому что его им преподавали в школе, но они отказываются на нем говорить.

Было тяжело. Это была первая аренда. Одно дело уехать в другой город в России, а тут другая страна.

Но это был полезный опыт – Лига Европы, другая страна. Ты приехал туда не как турист, а как житель этой страны.

О Лиге чемпионов

— Кто больше всего впечатлил в матчах Лиги чемпионов? Наверно, Тотти. Он – просто космос: отдает передачи не глядя, принимает мяч и уже следующим касанием через себя отдает его точно игроку, который стоит один. Первые две минуты, когда я вышел против «Ромы», то смотрел только на Тотти.

О сборной

— В футболке сборной я вышел за день до дня рождения. Эйфории не было, тогда было понятно, что это был аванс, потому что в ЦСКА я на тот момент толком не играл. Когда в сборную едут Тюкавин и Захарян – это одно, а когда я ездил в сборную – совсем другое. По-честному, этот вызов я не очень заслужил. Скорее это было как напоминание, что за мной следят.

Вызов в сборную – это, конечно, приятно, но самое приятное было, что я туда поехал не просто потренироваться, но и выйти на поле, пусть и в товарищеском матче [Дмитрий Ефремов вышел на замену в игре с Казахстаном]. Не каждому удается поехать в сборную.

О тренерах

— У всех тренеров, с кем я работал, разный подход. Где-то тренировочный процесс совпадает, в основном это происходит в сезоне, но там ты больше не тренируешься, а налаживаешь связи с партнерами.

Наверно, запомнился больше всего Виктор Михайлович Гончаренко. Он много уделял деталям, казало бы, незначительным. По крайней мере, так может показаться тому, кто смотрит со стороны, но такие детали решают.

В «Акроне» у тренеров тоже свой подход. Рабочий процесс интересный, нудным его точно не назовешь.

О детстве

— Пойти на футбол я хотел еще в классе 1-2, но из-за того, что мама и бабушка работали, меня некому было возить на тренировки. Когда я подрос, то стал туда ходить и ездить сам.

Пробовал разные виды спорта – баскетбол, карате. Пошел на футбол, когда начались школьные турниры. Мы неплохо выступили на чемпионате города, дошли до финала, после этого одноклассник, который уже пару лет занимался футболом, позвал меня в секцию.

Раньше собирали команду города, чтобы на турнирах не выглядеть мальчиками для битья. Костяк был из одной команды, к которой добавляли футболистов из других команд. Мы два раза раз играли с академией Коноплева, после этих игр нас, трех человек, позвали в академию.

Профессионалами стали не все, но все пытались. Один мой друг, он на год младше, сейчас играет за «Ноа» в Армении, другой друг, с которым мы семь лет прожили в одной комнате, уже закончил карьеру.