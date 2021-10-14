Самарским пенсионерам заблокировали социальные карты. Рассказываем, что происходит в общественном транспорте

Социальные карты действуют только для тех, у кого есть QR-код Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре 14 октября некоторые пенсионеры столкнулись с неприятностями. У непривитых граждан от 65 лет приостановили действие социальных транспортных карт. Причина очевидная — коронавирус бушует, с этим надо как-то бороться. Как оказалось, не все пожилые люди слышали об этой ограничительной мере. Журналисты «Комсомолки» убедились в этом лично, покатавшись сегодня на общественном транспорте.

Начнем наши наблюдения с трамвая № 13. В один из утренних маршрутов, следовавший в сторону Постникова оврага при нас заглянули четыре женщины, только в салоне осознавшие, что их карты заблокированы. Кондуктор все объяснила, никого не высадила.

— Трое отреагировали нормально, а вот одна начала возмущаться. На нее тут же накричала другая — «Не хотите прививаться, сидите дома! Почему из-за вас должны другие страдать?» — передает корреспондент «КП-Самара» с места событий.

В 4-м трамвае кондуктор поделилась, что выгонять никого и высаживать не будет, постарается все объяснить, как есть, и донести — с документами о пройденной вакцинации вы сможете ездить без проблем. Правильно, истерик никому не хочется. Впрочем, без небольшого скандала не обошлось и здесь — наша собеседница сделала внушительное замечание женщине, которая сидела без маски и кашляла на весь салон.

Перемещаемся в автобус. На одном из самых длинных маршрутов города «пятидесятом», в который мы запрыгнули на Управленческом, за всю долгую поездку до центра областной столицы только паре человек сказали, что их карта заблокирована. Те пожали плечами и поехали дальше.

— А какое сегодня число? Я же вроде вовремя деньги положила.

— Бабуль, антиковидные меры, соцкарты заблокировали.

Это уже диалог бабушки и кондуктора в 67-м автобусе.

— И что же теперь делать? У меня денег-то нет с собой, — расстроилась пассажир.

— Ладно уж, давайте так проедете. Только чур, если проверка, то вы на прошлой остановке зашли, — смягчилась кондуктор.

— Да я заплачу за нее, — на помощь пришла женщина, сидевшая рядом, и предоставила свою карточку.

В общественном транспорте стараются соблюдать меры безопасности

Ограничительные новшества обсуждают и в соцсетях. Некоторые люди негодуют. Так, пользователь твиттера Роза обрушилась с критикой на людей, работающих на автобусном маршруте № 47.

— Указ Азарова вышел недавно, карты пенсионерам заблокировали сегодня, многие не знают, а кондуктора и водители их высаживают или унижают, оскорбляют и заставляют оплачивать налом. Разберитесь с этим! — потребовала она у представителей власти.

В городском департаменте транспорта оперативно отреагировали. Там заявили, что «карты заблокированы непривитым» и попросили руководителей компании «СамараАвтоГаз» провести работу с кондукторами.

В метрополитене мы с проблемами не столкнулись. У пожилых граждан это не самый популярный вид транспорта, а те, кто все-таки им пользуются, никаких конфликтов у турникетов не устраивали. Кого-то об ограничении уведомили охранники и пропустили мимо ограждения к поездам, взяв с них слово, что завтра такого не повторится. Как бы там ни было, свободных мест в метро сегодня утром оказалось больше, чем вчера.

Напомним, что представитель объединенной транспортной карты Анна Замыцкая объяснила:

— Кондуктору либо водителю не нужно предъявлять QR-код или справку. Пассажиры должны просто приложить карту к терминалу. Если она функционирует, то поездка возможна.

Информация о тех, кто сделал прививку от коронавирусной инфекции — а проезд по карте разрешен только им — хранится в министерстве здравоохранения региона. Сведения направляют в Минсоцдемографии, которое владеет банком данных о владельцах соцкарт.

Если данных о вакцинации человека нет, то номер его карты передают в стоп-лист. Обновление происходит ежедневно. Чтобы выйти из бана, нужно сделать прививку от Covid-19 — на следующий день после этого проездной разблокируют.

По всем вопросам можно обращаться на горячую линию ОТК по номеру: 8 (800) 700-74-99.

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