«С ними летал ангел-хранитель»: как в Сызрани две девочки выпрыгнули из окна во время пожара и чудом выжили

Сейчас девочки находятся под наблюдением специалистов в областной больнице Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Сызрань Самарской области в среду, 13 октября 2021 года, произошло ЧП. На улице Баженова в одной из квартир произошел пожар. В квартире находились две девочки 4 и 6 лет, которые, пытаясь спастись от огня, выпрыгнули из окна.

На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники экстренных служб города, в том числе следователи. Пострадавших детей госпитализировали в областную больницу имени Середавина в Самаре.

Журналист «КП-Самара» поговорил с заместителем главного врача СОКБ имени Середавина по педиатрии Натальей Куликовой, которая рассказала о состоянии девочек на 15 октября 2021 года. По словам врачей, состояние детей оценивается как стабильное, но еще тяжелое, они находятся в отделении хирургии под наблюдением врачей.

- С ними будто ангел-хранитель рядом летел, - сказала Наталья Куликова в разговоре с журналистом «КП-Самара».

Действительно, выпрыгнув с пятого этажа, маленькие девочки получили многочисленные травмы и это чудо, что они выжили после падения. Очевидцы рассказывают, что она из них лежала на газоне под окнами и долгое время не двигалась, однако была в сознании. К счастью, сейчас дети находятся под наблюдением одних из лучших врачей региона и их жизни и здоровью ничего не угрожает.

С огнем в квартире боролись местные пожарные. Как выяснилось, возгорание межкомнатной двери в квартире началось в результате игр со спичками. Правоохранители не сообщают, где в момент ЧП находились родители детей, но по словам соседей, мать и сожитель в тот момент отлучились в ближайший магазин.

Следственный комитет по городу Сызрань организовал проверку по факту травмирования детей. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Кроме того, была назначена прокурорская проверка. На место ЧП выезжал исполняющий обязанности прокурора Сызрани Максим Чепухов.

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