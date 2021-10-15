Боялись открыть окна и просыпались в страхе: самарцам напомнили о «Ночной твари»

В музее Алабина открылась выставка, посвященная 300-летию российской прокуратуры Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Маньяк в Куйбышеве (сейчас Самара) появился в 1967 году. Ночами через окна он забирался в частные деревянные дома, жестоко насиловал, убивал и сжигал целые семьи. Орудовал в основном в микрорайонах, которые называют Безымянкой и Зубчаниновкой, позже - в овраге Подпольщиков (сейчас - Постников овраг). На руку убийце играло то, что дома утопали в зелени, а в ночи соседи ничего не слышали.

Одно убийство, второе, третье... Город охватила паника. Маньяка называли «Ночной тварью» и боялись все.

- Я тогда была маленькая, но до сих пор помню, как взрослые по несколько раз проверяли шпингалеты на окнах, хотя мы жили не в частном доме, - вспоминает заведующая отделом истории музея Алабина Ирина Лазарева. Именно она придумала концепцию выставки, посвященной 300-летнему юбилею прокуратуры в России. Собрать экспонаты для нее помогли как частные коллекционеры, так и музеи - прокуратуры, военный и художественный.

Самарцы своими глазами могут увидеть подлинные экспонаты, имеющие отношение к делу маньяка Серебрякова Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Для любителей пощекотать себе нервы прямо на экспозиции включат фильм Леонида Каневского «Следствие вели» о том, как ловили «Ночную тварь» 50 лет назад.

- По городу начали ходить дружинники. Они-то и увидели странного мужчину на велосипеде. Он вызвал подозрения, а когда бросился бежать от патруля, стало понятно, что не с проста, - рассказывает Ирина Лазарева.

Погоня длилась довольно долго, в какой-то момент предполагаемый убийца перемахнул через забор на территорию завода «Прогресс», но местная охрана быстро сориентировалась и помогла его задержать.

Серебряков равнодушно относился к своим убийствам ФОТО: http://историческая-самара.рф

Маньяком оказался Борис Серебряков - непьющий «спортсмен», который на работу почти всегда ездил на велосипеде. Он работал на одном из заводов, славился своей силой, жил в общежитии, куда ему помогла заселиться сестра.

Подлинное обвинительное заключение, фото с проверки показаний на месте преступления и другие материалы по этому делу можно увидеть сейчас в музее Алабина. Как и фотоаппарат «Кристалл», который подарили с дарственной надписью прокурору Кошарскому, который тоже участвовал в поимке Серебрякова. В следственную группу входил также и Николай Баженов - тогда он был прокурором Куйбышевской области, а позже -занял пост первого заместителя Генерального прокурора СССР.

Когда Серебрякова задержали, погибли уже 9 человек. Ему вменили 3 убийства, 8 покушений на убийство, 15 покушений на изнасилование, кражи и поджоги.

За поимку преступника одного из силовиков наградили фотоаппаратом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Процесс над «Ночной тварью» был громким, большой. Люди не умещались в зале, где рассматривалось это дело. Сам Серебряков вел себя тихо, но нисколько не раскаялся. А когда ему вынесли смертный приговор в 1971 году, заявил «Я еще вернусь». Расстреляли его в сызранской тюрьме.

Эти и другие интересные случаи из истории прокуратуры можно увидеть и услышать в музее имени Алабина на выставке, посвященной юбилею российской прокуратуры - «300 лет на страже закона». Она будет работать там до 7 ноября. Вход и экскурсия - бесплатны.

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