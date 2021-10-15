Скачки на Ипподроме и хот-доги на Ленинградке: чего больше не найти в Самаре-2

Сейчас от ипподрома осталась только арка-подкова Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Наш материал про памятные горожанам возможности бурных 90-х годов, которые уже – к сожалению или к счастью – потеряны для самарев, вызвал бурное обсуждение среди читателей. Кто-то ностальгировал по прошедшим временам, кто-то, напротив, радовался, что 90-е с их характерной атмосферой остались позади. Мы решили продолжить список и вспомнить, какие еще возможности былых лет уже потеряны для самарцев.

Посмотреть скачки на ипподроме

На привычном нам месте на пересечении Московского шоссе и проспекта Кирова самарский ипподром появился в послевоенные годы – тогда жилых кварталов там не было и в помине. В то время куйбышевский ипподром по праву считался одним из крупнейших в стране, здесь проводились как коммерческие бега, так и всесоюзные соревнования.

Когда-то Куйбышевский ипподром гремел на всю страну. Фото: архив Валерия Ерофеева

В постперестроечное время на ипподроме располагался знаменитый книжный рынок, а потом территорию была застроена – сейчас здесь располагаются жилые дома, торговые центры, церковь и спортивный комплекс «Ипподром-Арена».

Съесть городскую булку 9-го хлебозавода

Хлебозавод №9 был одним из самых крупных в Куйбышеве. Он был построен в 1939-м, и в суровые военные годы снабжал госпитали хлебом, а фронт – сухарями. Самой узнаваемой среди жителей Самары была знаменитая городская булочка – когда-то на ее выпуске специализировался только 9-й хлебозавод. Даже в постперестроечное время завод выжил, а его торговая марка «Самарики» пользовалась у горожан большой популярностью.

Хлебозавод №9 славился своими городскими булками, сушками и куличами. Фото: скрин видео

Однако расположение завода в центре города на Московском шоссе сыграло с ним дурную шутку. Владельцам предприятия оказалось выгоднее не модернизировать производство и продолжать печь хлеб, а продать землю под строительство высоток. В 2013 году хлебозавод прекратил свое существование. Сейчас на этой территории строится жилой комплекс «Королев», работает автомойка.

Купить рыбу в магазине «Океан» на проспекте Ленина

Знаменитый на весь Куйбышев рыбный магазин «Океан» на проспекте Ленина, 16 открыли 30 марта 1976 г. Он располагался в пристрое жилого дома и стал последним в сети специализированных рыбных магазинов города. Это был магазин самообслуживания, оборудование для которого поставили аж из Германии. Здесь выстраивались очереди, а на прилавках лежала разнообразная свежая рыба и рыбные консервы.

Рыбный магазин "Океан" на проспекте Ленина славился на весь город. Фото: архив Георгия Бичурова

Однако 90-е годы дались магазину тяжело, и в результате знаменитый «Океан» перестал существовать. Сейчас на пересечении проспекта Ленина и ул.Челюскинцев существует лишь отголосок магазина – пара специализированных рыбных киосков, куда по привычке идут за покупками местные бабушки.

Слетать на вертолете в Рождествено зимой

Переправа через Волгу всегда была одной из главных проблем для жителей Рождествено. Во второй половине 80-х и в начале 90-х осенью, зимой и весной в Рождествено можно было попасть на вертолете. Отправлялся он с набережной, с Полевого спуска. Старожилы вспоминают, что перелет тогда стоил весьма приличных денег, и многие предприятия компенсировали работникам перелет, иначе на полеты пришлось бы тратить практически всю зарплату. Обслуживали линию вертолеты МИ-8 из Смышляевского Авиаотряда. Позднее, в начале 90-х в дело также пошли переоборудованные бывшие военные МИ-8МТ.

Два десятка лет назад в Рождествено летали вертолеты. Фото: https://seleste-rusa.livejournal.com/131792.html

Сначала вертолет летал чуть ли не каждые полчаса, однако из-за сложной экономической ситуации количество рейсов постепенно сокращалось, и в середине 90-х составляло всего пару рейсов в сутки. А потом вертолетную переправу и вовсе отменили. Позже ее пытались восстановить, но это оказалось нерентабельно. Сейчас зимой в Рождествено ходят катера на воздушной подушке, а на месте бывшей вертолетной площадки установлен памятник Засекину.

Поесть уличных хот-догов на Ленинградке

Уличные хот-доги на улицах старого города массово продавали в конце 90-х и начале нулевых. Закутанные в десяток пуховых платков, продавщицы стояли на ул.Куйбышева, Ленинградской, Некрасовской даже в самые лютые морозы. Покупатели могли выбрать самые разные варианты хот-догов – с разными сосисками и добавками. Кроме кетчупа и майонеза в хот-дог можно было добавить горчицу и корейскую морковку.

Купить хот-доги на "Ленинградке" уже не получится. Фото: Алексей Черных.

Сейчас такие уличные продавцы хот-догов вместе со своими аппаратами исчезли с городских улиц. Отголосок былой роскоши можно найти разве что в ларьках с фаст-фудом на набережной. Но и ассортимент, и атмосфера уже не те!

Потанцевать в «Полете» или «Торнадо»

В ночных клубах Самары в 90х царила своя особенная атмосфера. «Полет» на улице Лукачева появился на месте бывшей студенческой столовой авиационного института и быстро стал одним из самых популярных мест для студентов «аэрокоса». Здесь было четыре танцпола, в клубе выступали как местные коллективы, так и группы российского уровня. В начале нулевых здесь появилась даже японская кухня и пиццерия, однако существование клуба все равно сошло на нет, и в 2014 году он закрылся.

Одна из последних афиш ночного клуба "Полет". Фото: соцсети

Еще один знаковый ночной клуб Самары 90-х – «Торнадо». Он открылся в 1998 году на месте бывшего кинотеатра «Весна». Здесь разместились многоуровневый танцпол, два бара, бильярд и кухня. Выступали здесь главным образом местные коллективы. Вскоре ночной клуб «Торнадо» трансформировался в киноразвлекательный комплекс «Весна». В здании. Нижний танцпол перестроили, разместили там второй диджейский пульт. Горожанам «Весна» запомнилась конкурсом «Большие сиськи» и другими развлечениями. Однако они нее спасли заведение, и в 2004 году ночной клуб закрылся.

Увидеть толпы фанатов на «Металлурге» после матча

Толпы футбольных фанатов в сине-зеленых шарфах «Крылья Советов» на Металлурге – самарская классика, которая тоже канула в Лету. «Металлург» служил домашним стадионом для любимой самарской команды с 1957 года. Для строительства трибун использовалась земля, которую вывозили из котлованов при возведении металлургического завода. На эти земляные валы и были установлены деревянные скамьи. Позже, уже в конце 90-х и начале нулевых, их заменили на индивидуальные пластиковые кресла. А в 2006 году на стадионе установили современное цветное видеотабло.

Стадион "Металлург" собирал полные трибуны фанатов. Фото: ФК "Крылья Советов"

Но после строительства «Самара-Арены» к чемпионату мира по футболу домашним стадионом «Крыльев» стала именно она, и толпы футбольных фанатов перекочевали с «Металлурга» в другой район города. А «Металлург» сейчас используется как база для молодежной команды «Крылья Советов-2» и для занятий футбольной академии «КС».

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