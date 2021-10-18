Как жителям Самары сэкономить на поездках по городу

Общественный транспорт - удовольствие недешевое, особенно если ездить по Самаре приходится много. А осенью расходы на поездки по городу традиционно растут - отпуска закончились, студенты и школьники ездят на учебу, дополнительные занятия. Летом пару остановок спокойно можно было пройти пешком, но когда на улице холодно или идет дождь, об экономии как-то не думаешь. Но если подойти к тарифному меню с умом, то можно существенно сэкономить. Вот пример: в сентябре жители Самары сэкономили на проезде в общественном транспорте около 9 млн рублей! Просто потому, что оплачивали проезд картой отечественной платежной системы. Цифры нас вдохновили, и мы решили найти способы, которые помогут сэкономить еще больше.

Выбор тарифа

Сейчас одна поездка в общественном транспорте Самары стоит 32 рубля (при оплате наличными). При оплате банковской или транспортной картой цена составляет 29 рублей. При этом в городе действует несколько транспортных карт и каждый может выбрать для себя наиболее подходящий тарифный план. К примеру, безлимитная единая транспортная карта дает право ездить на всех видах транспорта без ограничений. Для этого нужно подключить ее к системе «Электронный проездной» (услуга стоит 100 рублей) и пополнять ежемесячно на 1865 рублей. Этот тариф удобен тем, кто ездит часто.

Есть единая транспортная карта, которая также подключается к системе «Электронный проездной» за 100 рублей, но пополнять ее можно на любую сумму. В этом случае за проезд списывается 29 рублей. Такой вариант гораздо лучше подходит для нечастых поездок.

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Оплата банковской картой

В 2019 году в общественном транспорте Самары запустили систему оплаты проезда банковскими картами. Для этого достаточно просто приложить к считывателю карту или телефон. Тариф при оплате банковской картой равен тарифу при оплате наличными - 32 рубля, но иногда платежные системы проводят акции. К примеру, с 1 сентября до 31 декабря 2021 года в общественном транспорте Самарской области доступна скидка по бесконтактной карте «Мир» любого банка. Держатели национальных платежных карт сэкономят 6 рублей на каждой поездке. Если же проезд оплатить Картой жителя Самарской области (она тоже выпускается на базе отечественной платежной системы), то его стоимость снизится на 8 рублей. Скидка действует в общественном транспорте Самары, Тольятти, Сызрани и Жигулевска, оборудованном терминалами для бесконтактной оплаты проезда. В том числе в автобусах, трамваях, троллейбусах, а также в Метрополитене Самары. Кстати, жители Самары экономию быстро оценили: за месяц число оплат национальными картами в транспорте выросло более чем в 1,5 раза.

Льготный проезд

Очень часто родители забывают оформить детям льготный проездной, особенно если ездить приходится не так часто. И зря! Для студентов и школьников действуют еще более доступные тарифы. Студентам безлимитный проезд обойдется в 800 рублей, а школьникам - 600. За подключение к системе «Электронный проездной» придется заплатить 75 и 50 рублей соответственно. Некоторые компании, сотрудникам которых нужно часто ездить, оформляют работникам корпоративный проездной - им можно пользоваться в течение рабочего дня.