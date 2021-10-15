Ребёнок плачет, водитель в шоке: в Череповце "девятка" на переходе на скорости сбила ребенка

Ребенка сбили на переходе в Череповце. Фото - ГИБДД Череповца

В Череповце 9-летнего мальчика сбил автомобиль, когда он перебегал дорогу. С тяжелыми травмами ребенка доставили в больницу, он введен в искусственную кому.

ДТП произошло в пятницу, 15 октября. По данным городского ГИБДД, примерно в 10:40 на улице Сталеваров водитель на ВАЗ-2109 сбил ребенка на пешеходе.

В соцсетях распространили видео с регистратора проезжавшей рядом машины, на котором заметно, что ребенок выбегал на дорогу в момент когда зеленый сигнал светофора сменился на запрещающий. Водитель же ехал с противоположной стороны проезжей части и, скорее всего, не видел бегущего мальчика за стоявшими машинами. Вместе с тем, он ехал довольно быстро, не сбросив скорость перед пешеходным переходом, перед которым стояли автомобили.

За рулем "девятки" находился 19-летний водитель. На записи аварии видно, как он сразу же остановился и подбежал к пострадавшему ребенку. Удар оказался столь сильным, что мальчик подлетел и буквально рухнул на проезжую часть.

Как пишут в соцсетях очевидцы аварии, ребенок плакал, пытался двигать руками и ногами. Машина перед аварией ехала быстро, в салоне громко играла музыка.

По имеющимся данным, мальчика ввели в медикаментозную кому, у него ушиб головного мозга и подозрения на травмы позвоночника.

Полицейские сейчас устанавливают подробности произошедшего, опрашивают свидетелей ДТП.

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