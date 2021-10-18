Медицинский лучевой центр: диагностика — наша специализация

Медицинский лучевой центр

Центр является мощной диагностической базой Самарской области. Именно диагностика — основная специализация «МЛЦ». В центре успешно практикуются такие исследования как:

- Магнитно-резонансная-томография

- Компьютерная томография

- Цифровая рентгенография

- Ультразвуковые исследования

- Функциональная диагностика (электромиография и электроэнцефалография)

Диагностика проводится на оборудовании экспертного класса, которое регулярно обновляется. Высокому качеству результатов исследований «МЛЦ» доверяют не только в России, но и за рубежом. После обследования в «Медицинском лучевом центре» пациент может обратиться не только к терапевту, но и нейрохирургу, который может модифицировать изображения в международном стандарте DICOM и проводить навигацию даже при очень сложных нейрохирургических операциях.

В «Медицинском лучевом центре» работают квалифицированные врачи с опытом работы более 30 лет, пациентам доступны следующие услуги:

- Консультации врачей всех направлений (терапевт, невролог, акушер-гинеколог, эндокринолог, гастроэнтеролог, ревматолог, травматолог-ортопед, пульмонолог и др.)

- Медицинский массаж

- Физиотерапевтические процедуры

- Стоматология

- Дневной стационар

Клиника заботится об удобстве пациентов: с мая 2021 года в медицинском центре «МЛЦ» доступна онлайн запись и личный кабинет, где загружаются все данные каждого пациента - история его диагностики и лечения. Высокий профессионализм врачей и достойный уровень сервиса по достоинству оценены самарцами: в течение трех лет подряд «Медицинский лучевой центр» становится победителем народного конкурса «Клиника года». «МЛЦ» признан лучшим в трех ключевых номинациях:

- Лучший лечебно-диагностический центр (2018,2019, 2020)

- Лучшая многопрофильная клиника (2018,2019)

- Услуги в области неврологии (2018).

КАК НАЙТИ:

г. Самара

ул. Базарная, 30 (К. Маркса/ул. Владимирская)

ул. Медицинская, 4-К (на территории ГБУЗ СО СГБ №10)

ул. Солнечная, 59 (напротив онкологического диспансера)

ул. Фадеева, 56а

Тел.: 8 (846) 373-30-30

Сайт: www.ml-center.ru

ВК https://vk.com/medcentrmlc

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