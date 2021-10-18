Пила водку с друзьями на улице: в Оренбургской области семилетняя девочка отравилась алкоголем

Сейчас состояние пострадавшей улучшилось, ее отпустили домой Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Проблемы с контрафактным спиртным никак не заканчиваются в Оренбуржье. 17 октября там зафиксирован еще один случай отравления. На больничную койку попала жительница Гайского городского округа, которой всего семь лет.

— В воскресенье, примерно в восемь часов утра, она поступила в приемный покой детской городской больницы Новотроицка. Врачи диагностировали ребенку отравление суррогатным алкоголем. Ее госпитализировали, — сообщили в местном следственном управлении СК РФ.

Следователи организовали проверку. В рамках разбирательств установлено, что девочка в субботу вечером находилась в компании сверстников на улице. Ребята выпивали алкоголь, а потом разошлись по домам. В квартире состояние школьницы ухудшилось, родители вызвали скорую.

К счастью, медики успели вовремя вмешаться. После оказания необходимой помощи пострадавшую выписали домой.

— Организован комплекс проверочных мероприятий. По результатам их проведения будет принято процессуальное решение, — добавили следователи.

По данным источника КП-Самара, речь идет даже не о водке, а о самогоне, который, видимо, продали детям местные жители. Как говорят комментаторы в социальных сетях, употреблять спиртосодержащую жидкость дети могли на дискотеке. Семилетняя девочка пришла туда со взрослой 17-летней девушкой.

Напомним, что за последние пару недель тема контрафактного алкоголя — чуть ли не главная в Оренбургской области. Массовые отравления зафиксированы сразу в нескольких районах — Ясненском, Домбаровском, Адамовском, в Орске... Люди покупали водку из подполы и это заканчивалось страшно. По последнием сведениям, в больницы попали 67 человек, 35 умерли.

Журналисты «КП-Самара» выясняли, почему так происходит. Сейчас в регионе такой крепкий алкоголь стараются продавать только в официальных магазинах. В частных лавках его почти не встретишь. Несколько продавцов, производителей и поставщиков смертельного спиртного уже арестованы. Возбуждено несколько уголовных дел, расследование которых продолжается.

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