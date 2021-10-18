«Сотня за пол-литра в пластике, нам дороже и не надо»: почему российские села тонут в поддельном алкоголе

В селах много поддельного алкоголя. И все это знают Фото: Олег УКЛАДОВ

В маленьком городе Орск на востоке Оренбуржья живет всего чуть больше 200 тысяч человек. В окрестных селах население и того меньше – 400, 1000 человек, в большинстве своем – пенсионеры, многодетные семьи, привыкшие кормиться с земли. Для этих людей ЧП, которое обсуждают в России уже неделю, стало настоящей трагедией. Местные жители не тешат себя надеждой: стать жертвой яда из бутылки с привычным названием мог буквально каждый. Все отравившиеся - среднестатистические жители российских сел, подавляющее большинство. И у многих просто нет выбора, что пить: это в крупных городах есть супермаркеты, в которых каждую бутылку алкоголя пробивают через систему ЕГАИС. В селах же часто нет ни одного магазина с официальной лицензией на торговлю алкоголем. А водка и коньяк есть. Кто топит российские села в контрафактном алкоголе и почему на это закрывают глаза, мы решили выяснить, отправившись на место трагедии.

«УДАЧА»

Мурат и Айслу одними из первых погибли от отравления контрафактной водкой из Орска Фото: соцсети

Горе в эти дни почти в каждом доме села Красный Чабан в Восточном Оренбуржье, в соседнем поселке в один час осиротели пятеро детей, смертельные отравления в Ясненском, Домбаровском, Адамовском районах…. Всего в больницы попали 67 человек, 35 не выжили. Они пили «местную водку», брали «у своих», по 100-130 рублей за поллитра.

- Не запойные алкоголики - простые работяги, пенсионеры… Ну кто в селах не выпивает пару рюмок после тяжелого трудового дня? – угрюмый таксист по дороге из Орска в Красный Чабан философствует: пили и будут пить, ничему эта трагедия не научит. Потому что вариантов – нет.

Эта удача удачу не принесла Фото: Ержан УТЕГУЛОВ

Тормозим у магазина «Удача» - единственный продуктовый на все село. На прилавках мыло, средство для мытья посуды, хлеб, конфеты. Ни пива, ни водки. На ступеньках стоят местные – мужчины лет под пятьдесят.

- Водку здесь купить можно? В гости приехал, с пустыми руками нехорошо, - спрашиваю.

- Нет ничего. За этим теперь только в райцентр. Или в город, - не верят мне местные. Журналистов тут за последнюю неделю побывало немало. - Рассказать-то можем, а толку?

- А то не знаешь, как это в селах, - откровенничает местная жительница, но от фото отказывается. - Нет тут супермаркетов, акцизов. Самогон гонят, кто может. Но сейчас сахар дорогой. А кому быстренько надо и дешево, тот берет в проверенных местах. В «Удаче» продавали – говорили, что местный продукт, собственного производства. Ну, спрос был, покупали. Этикеток на бутылках не было, тара пластиковая. 130 рублей стоила поллитра. Для нас это большие деньги, понимаешь? Нам дороже и не надо. Нам и сто рублей дорого. А что проверяющие? Пару лет назад были из Роспотребнадзора, находили контрафакт, заплатили штраф или взятку наверное, мы не знаем. Здание главе сельсовета принадлежит, он уверяет, что ничего не знал о подпольной торговле. Знал- не знал, людей не вернуть. Девять человек в нашем селе померло. Без кормильцев семьи остались. Знаешь, что это для сельских значит? Впереди зима…

В соседнем селе Акжарское арестовали двух человек – мужа и жену, там они торговали просто из дома – из-под полы. Сейчас в селе все в один голос твердят: мол, нет тут водки. Никогда не было. Но ведь как-то нашли отраву родители пятерых детей Мурат и Айслу.

И так во всех селах – одна торговая точка, акцизного алкоголя нет, теперь – вообще никакого нет, все про контрафакт знали, думали – пронесет.

Здесь и находился склад контрафакта Фото: Ержан УТЕГУЛОВ

СПИРТОВОЙ ТУПИК

Сегодня под следствием уже 10 человек, возбуждено шесть уголовных дел, идут проверки. Найден и «источник» смертельной паленки. Со склада на Вокзальном шоссе в Орске изъяли больше двух тонн суррогата.

- Спиртосодержащая жидкость в 11 металлических бочках объемом в 200 литров, 1500 бутылок по 0,5 литра, - сообщает СК РФ.

Экспертиза показала, что в жидкости содержится смертельный яд – метанол. В «рецепте» паленки использовали ингибитор, применяемый для приготовления антикоррозийных составов. Закупали технический спирт в Уфе, на каком основании компания продала крупную партию вещества – предстоит выяснить.

Сейчас торгово-закупочную базу на окраине Орска найти сейчас несложно. Помещение опечатано, рынок гудит. Но до облавы вряд ли это место было приметным. Тупик. Рядом продают игрушки и канцтовары.

Сейчас везде пишут: алкоголя нет Фото: Ержан УТЕГУЛОВ

По версии следствия сбытом отравленной водки занимался 29-летний Ширван Бабазаде с двумя подельниками.

- Какая водка? Какой Бабазаде? – дружно открещиваются мужчины на рынке, мол, не знаем про разлив суррогата, этого арендатора –азербайджанца, сами впервые в новостях увидели.

Чуть подальше от склада разговорилась продавщица одежды:

-Видела, как оттуда выносили коробки с водкой. Грузили и в легковушки, и в камазы. Но такого, чтобы травились, никогда не было. А что, дело выгодное. Рядом граница с Казахстаном. Везде «казашку» за сотню-полторы купить можно, лицензий никто и не спрашивает. И полиция об этом знала. Зря что ли сейчас всех наших в погонах трясут? Шума будет много теперь, притаятся на время.

«МЕНЯЕМ КОНТРАФАКТ НА ЕДУ»

Подозреваемого Ширвана Бабазаде уже судили за торговлю контрафактом. В 2017 году у него изымали несколько канистр с коричневой жидкостью, картонные коробки с паленкой.

- Тогда он вину признал, раскаялся, заплатил штраф. Предпринимательскую деятельность прекратил, но как выяснилось сейчас – только на бумаге, - рассказывает наш источник в правоохранительных органах. – Когда люди умирать от отравы начали, сразу к нему пошли. За ни следили. И, вероятно, кто-то из органов о его деятельности знал и способствовал. Проверки по этой части идут серьезные.

Серая и унылая действительность. Местные говорят: как тут не пить? Фото: Ержан УТЕГУЛОВ

Не прекращаются и поиски смертельной отравы: сколько бутылок разошлось по торговым точкам под видом «местного» продукта или с этикетками известных алкогольных брендов – неизвестно. По улицам Орска – как в каком-то странном фильме - ездят машины с громкоговорителем «Не употребляйте алкоголь. Сообщите о подозрительной продукции в полицию!».

Оренбургские власти даже придумали акцию: тому, кто сдаст сомнительную бутылку и укажет на точку, в которой ее купил, выдадут продуктовый набор. Нести «паленую водку» призывали в сетевые магазины местного производителя колбасы.

- Сообщаете точку, где торгуют суррогатом, называете свои фамилию, имя, телефон. И получаете продукцию на сумму 200 рублей, - объясняют в магазине. Вот только желающих сдать поллитра немного, а названные адреса еще предстоит проверить.

- Как рекламная акция – хорошая идея. Но вряд ли это сильно поможет в борьбе с суррогатом, - рассуждает сама продавщица.

Местные знают, где купить алкоголь 24 часа Фото: Ержан УТЕГУЛОВ

На дверях многих продуктовых магазинов Орска сейчас надписи: алкоголь временно не продаем, переоформляем лицензию. Но для «своих» адреса известны, нальют в «Буфете», например. Правда, что именно в рюмке – тут только на слово хозяину верить.

Где же производители контрафакта берут материал для подделок? Местные уверены – все просто. Часть контрафакта идет из-за границы с Казахстаном, в основном – это алкоголь плохого качества. Затариваются материалом и на производствах, где делают химию для наружного пользования. Через Орск едут фуры на границу, идут поезда.

- Бутылки – это то, что разливают из цистерн. Пойдите на железную дорогу, посмотрите, там будет вагон с надписью «спирт». Кто знает, что там - метанол, этанол, еще что-то? С фур воруют баки металлические, там тоже непонятно бывает, что везут. А продавцы люди не слишком грамотные. Пахнет как спирт – значит, разливаем, - считает житель Орска Сергей. Он химик по образованию и долго объясняет, что отличить на взгляд и запах эти продукты невозможно. Да никто и не станет.

Задержанные семь работников магазинов сейчас под стражей. Те, кому повезло – притаились, но уже готовятся снова выставлять на прилавок водку, как только проверки притихнут. А люди – готовы снова покупать ее, потому что понимают: ничего более качественного в их села не придет. О борьбе за трезвость здесь всерьез даже не говорят – замены таким посиделкам на селе сложно представить. Смогут ли власти на местах всерьез контролировать этот рынок, а не помогать ему?

МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ

Султан Хамзаев , руководитель федерального проекта «Трезвая Россия»

- Мы обсуждаем эту проблему, потому что в одном районе погибли 35 человек. Но по всей стране сотни людей каждый день травятся контрафактом. Виновата корысть. Нужна строгая, персональная уголовная ответственность. Помните трагедию «Иркутска», где люди отравились настойкой боярышинка? Ничего с тех пор не изменилось 60% алкоголя на рынке – это контрафакт. На структуру Росалкогольрегулирования тратят миллионы рублей. Сейчас нужны качественные изменения в этой системе, ЕГАИС просто не справляется, она запоздала на много лет. Система не должна превращаться в ширму, должны проходить реальные проверки.

Сергей Зайцев, нарколог, член Московской областной общественной организации "Союз борьбы за народную трезвость»

- Можно сколько угодно пытаться регулировать алкогольный рынок. Человек, если привык к алкоголю, будет пить даже с угрозой для жизни. Им диагностируют болячки, запрещают пить, а они все равно рискуют. Стакан становится дороже жизни своей или чужой. Нужна масштабная профилактика употребления алкоголя. Особенно в сельской местности. Особенно, когда люди подвержены стрессам, отчаянию.

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