Самогон, которым отравилась 7-летняя школьница в Оренбуржье, продала ее бабушка

Девочку успели спасти

Самогон, которым отравилась 7-летняя девочка в селе Белошапка Гайского городского округа, продала ее же бабушка. К таким выводам пришли местные полицейские после проверки, сообщили об их результатах в МВД РФ по Оренбургской области. Сейчас 58-летнюю женщину проверяет полиция, ей придется ответить за торговлю нелицензированным спиртным. Здоровье самой школьницы сейчас улучшилось, ее даже выписали из больницы.

Все случилось в селе Белошапка субботним вечером. 7-летняя школьница приехала с родителями в госте к бабушке. Вечером она, вместо того, чтобы лечь спать, пошла в клуб на дискотеку с 17-летней знакомой. Скорее всего, это была ее родственница - жительница села. Она решила взять с собой малолетку на прогулку и приобщить к взрослым развлечениям.

Уже на дискотеке - рядом с клубом - девочки встретились с другими деревенскими подростками. Один из них, 15-летний парень пришел не с пустыми руками. Перед танцами подросткам нужно было разогреться, так что бутылка самогонки пришлась к месту. Налили и 7-летней школьнице, та смело хлопнула рюмку...

Но веселого вечера ей увидеть не удалось. Буквально через несколько минут девочке стало плохо, она побежала домой, рассказала обо всем матери. Взволнованные родители вызвали скорую, по дороге девочка впала в кому. Медики госпитализировали ребенка в больницу Новотроицка, провели все необходимые процедуры и смогли спасти ее жизнь. Конечно же, все ужасно перепугались, так как в первый момент конечно же вспомнили о массовом отравлении алкоголем, который содержал метанол. Сейчас школьницу уже выписали домой.

А вот полицейские во время проверки обнаружили очень интересные факты. Оказалось, что отравила внучку бабушка, которая против всех законов продала алкоголь несовершеннолетнему. В отношении нее уже составили административные протоколы. Также досталось и напоившим ребенка ребятам постарше - им в вину вменяют распитие алкоголя в местах, запрещенных законом.

Конечно же, полиция занялась и родителями всех фигурантов дела об отравлении ребенка алкоголем. Им предстоит ответить за свою невнимательность и за плохое воспитание несовершеннолетних. Саму жидкость сейчас отправили на анализ, чтобы точно определить ее состав.

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