«Докажите, что я плохая мать!»: в Тольятти младенца вернули женщине, у которой были проблемы с наркотиками

Воссоединение с сыном молодая мать отметила привычным образом - пьяными звонками недругам Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Язык заплетается, монолог прерывается икотой и сюсюканьем с сыном – так 26-летняя Алина из Тольятти отметила возвращение к ней младшего ребенка. У девушки двое детей и масса проблем с законом.

Как сообщили корреспонденту «КП-Самара» в министерстве социально-демографической и семейной политики Самарской области, Алина уже давно стоит на учете – с мая прошлого года. Ее не раз привлекали к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. В октябре прошлого года ее отдали под суд еще и «по уголовке», но суд назначил ей лишь ограничение свободы.

- Органами опеки приняты меры по жизнеустройству несовершеннолетних детей. В настоящее время дети с матерью не проживают, их жизни и здоровью ничто не угрожает, - заверили в минсоце журналистов.

Как удалось выяснить «Комсомолке», оба сына находятся под временной опекой своей бабушки – мамы Алины.

- Она была не против, - рассказала корреспонденту «КП-Самара» бабушка детей Светлана. - Со старшим видится редко, он ее вообще по имени называет и, насколько я понимаю, считает, скорее, старшей сестрой. А младшего сына она хотела вернуть. Знаю, что органы опеки дали ей список необходимых документов. Собрала ли она их? Понятия не имею. Большая девочка уже, пусть сама свои проблемы решает.

Этот разговор состоялся на прошлой неделе. Официальный ответ от органов опеки редакция «КП-Самара» получила в пятницу, 15 октября. А уже на следующий день стало известно, что младенец вновь находится у своей матери.

- Да, у меня были проблемы, меня привозили в наркологию, бумажки есть. Да, у меня такие характеристики, что меня можно поставить на учет. Но у них нет доказательств, что я – плохая мать и что я опасна для сына. За 3 месяца ко мне никто не пришел, а знаешь, почему? Им плевать на ребенка. А у меня дома пахнет счастьем! – это самая внятно сказанная часть длинного монолога, который Алина записала и отправила волонтерам. Именно они первыми отреагировали на сигнал о том, что маленький ребенок находится в опасности в квартире с мамой, которая, возможно, потребляет наркотики. На заднем фоне слышно агуканье ребенка, сама Алина то и дело на него отвлекалась, от чего ее мысли путались еще больше.

Доподлинно не известно, находилась ли Алина в эти выходные под действием алкоголя или наркотиков, но ее мысли метались от сравнения себя-любимой со львом, окруженным гиенами, к нелицеприятным высказыванием в адрес представителей органов опеки и собственной семьи и, конечно, все закончилось угрозами волонтерам и «советами» позаботиться о собственной семье и не совать нос в чужую. По словам соседей, у молодой матери в квартиры громыхала музыка, да и наплыв гостей мужского пола впечатлял. По некоторым данным, молодая мать даже доверяла своим друзьям присматривать за сыном, пока она была занята своими делами.

- Мне приходится каждую минуту контролировать своего ребенка – вдруг придут и его опять украдут. Сейчас семья воссоединились. Никто ко мне не подойдет, чтобы сына забрать, - пообещала горе-мать волонтерам.

В ответ на устный запрос редакции «КП-Самара» в минсоце сообщили, что ребенка матери передали временно – пока бабушка организовывала переезд. За подробностями порекомендовали обратиться к куратору семьи в Тольятти, однако дозвониться до районных органов опеки на момент публикации так и не удалось.

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Они обратились к волонтерам, потому что общего языка с сотрудниками органов опеки и полицией им найти не удалось (подробности)