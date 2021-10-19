«Он дома, надеемся, что там и останется»: что происходит с делом об убийстве педофила в Самаре

Олег (слева) и Вячеслав дружили более 10 лет Фото: соцсети

В Самаре продолжается разбирательство в отношении 34-летнего Вячеслава М. Его отправили под домашний арест за расправу над своим другом — 32-летним Олегом Свиридовым. Тело последнего обнаружили 2 сентября в лесополосе рядом с поселком Винтай. Следователи подозревали его в надругательствах над двумя маленькими девочками и искали, чтобы задержать, но нашли уже мертвым. Журналисты «Комсомолки» узнали, что происходит с этой историей сейчас.

Олег бесследно исчез в конце августа. Случилось это после того, как Вячеслав увидел в его телефоне откровенное видео со своей девятилетней дочерью. Он сильно избил приятеля, но тот в итоге убежал домой. Утром 26 августа знакомые Свиридова приходили к нему выяснять отношения. Выяснилось, что он несколько лет назад аналогичным образом надругался и над дочерью бывшей сожительницы. По факту насильственных действий сексуального характера были возбуждены уголовные дела, которые расследуют до сих пор.

Вячеслав М. под уголовное преследование попал после того, как указал место, где оставил погибшего товарища с ножевым ранением в сердце. Правда, он объяснил, что не трогал предполагаемого педофила, один раз ударил его лопатой по голове, а смертельные повреждения тот нанес себе сам.

Меру пресечения подозреваемому в убийстве избирали 3 сентября в Красноглинском районном суде. На него наложили ряд ограничений и отпустили домой.

Сейчас фигуранту уже предъявили обвинения. В СУ СК ситуацию не комментируют, но подробностями поделилась знакомая Вячеслава Светлана (имя изменено).

— Ему предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ — «Убийство». Я слышала именно об этом. Он дома, надеемся, что там и останется. Слава чувствует себя нормально, он рядом с семьей. Скоро будет новый суд, посмотрим, что там случится, — рассказала она корреспонденту «КП-Самара».

По словам нашей собеседницы, Вячеслава поддерживают не только в его родном поселке Прибрежном, но и люди из других мест, которые слышали о случившемся. Отцу девочки, ставшей жертвой домогательств, даже предлагают бесплатную помощь адвокаты, но он пока отказывается.

Эксперты по-прежнему занимаются проведением ряда необходимых экспертиз — судебно-медицинской, ситуационной, медико-криминалистической и других. Когда станут известны их результаты, будет понятно, правдивы ли показания Вячеслава и как вообще все случилось. Расследование продолжается. «Комсомольская правда» следит за развитием событий.

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