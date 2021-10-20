«Там просто комната из огня!»: в центре Самары горит жилая девятиэтажка, пламя охватило несколько квартир

Работы на месте происшествия продолжаются Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Серьезное ЧП произошло в центре Самары днем в среду, 20 октября. На улице Ново-Садовой в доме № 30 началось возгорание в квартире на седьмом этаже. В считанные минуты пламя перекинулось на балкон и соседние помещения. Пожарные работают на месте событий до сих.

Местные жители напуганы. Кто-то успел покинуть дом самостоятельно, другие сделали это уже с помощью спасателей. На улице оказались десятки человек. О хозяйке жилплощади, в которой и появился огонь, здесь знают и подобное развитие событий не сильно удивляет соседей.

— Загорелась «трешка» на седьмом этаже. В ней живет бабушка, которая любит выпить. Я слышал, что с ней же живет еще одна пожилая женщина, — делится с «КП-Самара» жилец этого дома Антон Иванов (личные данные изменены).

По словам Антона, на место прибыли не менее 10 пожарных машин. Людей вывели с 6 по 8 подъезды.

— О пострадавших мне ничего не известно. Думаю, бабушки, если были в квартире, то сгорели там, — делится наш собеседник.

Пожар видно с разных точек города Фото: Михаил ГОРЮНОВ

По словам другой жительницы дома, Алены Семеновой (личные данные изменены), пожарные прибыли к моменту, когда пламя уже перекинулось от очага на соседние квартиры и балконы.

— Выглядит жутко, там все в огне! Просто комната из огня! Сейчас уже дым, но иногда языки пламени проскакивают. Людей из окон на лестнице спускали. Сгорели 4 этажа, — говорит Алена.

В ГУ МЧС России по Самарской области сообщение о случившемся поступило в 13:58. Пожару присвоили повышенный ранг вызова — № 2.

— Прибывшими подразделениями установлено, что горят балконы с 6-го по 9-й этаж с уходом на квартиры на 7, 8 и 9 этажах, — отмечают в ведомстве. — Эвакуировано 30 человек, эвакуация продолжается.

На месте происшествия работают 152 человека, 43 единицы техники. Информация по пострадавшим уточняется. Нашли одного погибшего. Причины появления огня и ущерб от него предстоит установить специалистам. «Комсомолка» следит за развитием событий.

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