Коллеги и ученики вспомнили актера Виктора Евграфова: "Обошел Смоктуновского в борьбе за роль Мориарти"

Виктор Евграфов ушел из жизни в Самаре. Фото: кадр из фильма Приключения Шерлока Холмса и Доктора Ватсона

20 октября 2021 года в Самаре скончался советский и российский актёр театра и кино, заслуженный артист России Виктор Евграфов. Последние 20 лет он жил в Самаре, где воспитывал поколения молодых актеров. С коллегами и друзьями поговорили о советском "Мориарти" и удивительном преподавателе, который умел вселить любовь к своему делу в молодых ребят.

"За роль сражался со Смоктуновским"

Писатель, драматург и руководитель «Самарских судеб» Виталий Добрусин был близко знаком с Виктором Ивановичем и даже поделился историей, как Евграфов обошёл в пробах на роль Мориарти самого Иннокентия Смоктуновского.

- До последнего момента Смоктуновский должен был играть профессора Мориарти, но когда режиссёр Игорь Масленников увидел Виктора Евграфова – он сказал: «Всё, Мориарти найден!». И Смоктуновского оставили без этой роли. И конечно Мориарти я теперь по-другому не представляю. Да и весь мир не представляет – не случайно в Новой Зеландии вышли монеты, посвящённые советскому сериалу про Шерлока Холмса. И там вместе с Василием Ливановым, Виталием Соломиным изображён и Виктор Иванович.

Виктор Евграфов (слева) с Виталием Добрусиным. Фото: Личный архив Виталия Добрусина

Ушел из карьеры из-за травмы

Евграфов мог бы и дальше блистать в главных ролях в кино, но в 1994 году на съёмках фильма «В империи орлов» он упал с большой высоты и надолго выбыл из актёрской жизни. Он длительное время восстанавливался и писал картины, которые потом называл «Галерея моих несыграных ролей».

С 2000-х годов Евграфов проживал и преподавал в Самарской области. Он был руководителем студии исторического трюка «Коловрат» в Тольятти где занимался подготовкой каскадёров и проводил показательные выступления учеников. Также он был преподавателем в Волжском университете имени Татищева в Тольятти и Самарском государственного института культуры и искусств, был художественным руководителем двух актёрских курсов.

Ректор СГИК Ольга Наумова выразила соболезнования родственникам и сказала, что Виктор Иванович был замечательным педагогом, которого любили студенты.

- Мы все – сотрудники, преподаватели и студенты – уважали его и обожали. Для нашего вуза было честью, что Виктор Евграфов был частью педагогического коллектива: замечательный преподаватель, наш дорогой «профессор Мориарти», всегда мастерски работал со студентами, занимался с ними по авторским методикам, был примером для многих. Это невероятно ценно, когда со студентами работает легенда российского кино, - рассказала Ольга Сергеевна.

В Самарском государственном институте культуры Виктор Иванович преподавал на кафедре режиссуры театрализованных представлений и праздников. Заведующий кафедрой Юрий Паршин с теплотой вспоминает о коллеге.

Евграфов обошел Смоктуновского в пробах Фото: кадр из фильма

- Виктор Иванович пришёл к нам в институт в 2009 году. Я попросил его о встрече, мы переговорили с ним и решили, какие дисциплины он будет вести. Это стали дисциплина «Сценическое движение», «Основы сценического воспитания» и «Эстрадный конферанс». У него было много своих авторских методик. Он обсуждали их со студентами, показывал упражнения, ставил сценические бои. Он помогал всегда и в тех композициях, которые руководители курсов репетировали первые полгода и выносили на открытый учебно-творческий показ – он приходил и предлагал свою помощь в работе со студентами по актёрскому мастерству, а после на показах смотрел и переживал за каждого своего ученика, - рассказал журналисту «КП-Самара» Юрий Михайлович.

"Мы всегда хвастались преподавателем"

Студенты с большим теплом вспоминают Виктора Ивановича. Выпускница 2018 года Ульяна говорит, что Виктор Иванович хоть был и человек сложный, но все до единого любили и будут любить его.

- Знаете, а мы всем всегда хвастались, что у нас преподает тот самый Мориарти. Виктор Иванович учил грамотно говорить со сцены, показывал приемы сценического боя, фехтования и рассказывал свои истории. Мы к нему на пары приходили, будто к дедушке в гости. Он хоть и ругался на нас иногда, но всегда рассказывал что-нибудь - про съемки, про кино, про жизнь. А жизнь у него была сложная, но интересная. И сам он был сложный человек, но очень интересный. Мы его любили и любим. И будем дальше хвастаться, что у нас преподавал не просто тот самый Мориарти, а Виктор Иванович Евграфов, - поделилась воспоминаниями Ульяна.

Виктор Евграфов будет похоронен 22 октября на «Аллее актёров» городского кладбища города Самары.

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