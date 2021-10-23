Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Спорт23 октября 2021 1:00

ЦСКА — «Крылья Советов» 23 октября 2021 года: прямая онлайн-трансляция матча 12-го тура РПЛ

Прямая трансляция матча 12 тура РПЛ ЦСКА — «Крылья Советов», которые 23 октября 2021 года играют на стадионе «ВЭБ Арена»
Михаил ГОРЮНОВ
Михаил ГОРЮНОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
"Крылья Советов" готовы дать бой московским армейцам

"Крылья Советов" готовы дать бой московским армейцам

Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Московский ЦСКА принимает самарские «Крылья Советов» в рамках 12-го тура Тинькофф РПЛ. В субботу, 23 октября, игра проходит в столице на стадионе «ВЭБ Арена».

«Крылья» одержали две победы подряд и надеются продолжить свою удачную серию. Игорь Осинькин может рассчитывать почти на всех своих здоровых футболистов, за исключением Евгения Фролова и Дениса Якубы. Вратарь и полузащитник продолжают восстанавливаться от повреждений. Отметим, что сейчас гости находятся на 8 месте, от сегодняшнего соперника отстают на 4 очка и имеют отличный шанс к нему приблизиться.

Армейцы не проигрывают с августа. Команда Алексея Березуцкого пропускает меньше всех в чемпионате России, а забила столько же, сколько и «КС» — 14 голов. Хозяева являются фаворитом встречи. Проблем с составом у них тоже нет. Столичный клуб всего на 3 балла отстает от первого места и имеет отличный шанс вплотную приблизиться к лидирующему «Зениту».

Букмекеры ожидаемо отдают предпочтение коллективу Березуцкого. На их победу средний коэффициент — 1,85. На ничью — 3,82. На гостей — 4,5.

В Премьер-лиге «КС» и ЦСКА играли между собой 50 раз. Москвичи побеждали 28 из них. 11 раз — волжане. Столько же поединков закончились вничью. Из пяти встреч в Кубке России трижды побеждали «Крылья». У армейцев одна победа. Еще одно противостояние завершилось мирным исходом. Последний раз команды играли в 2019 году в Москве, тогда ЦСКА выиграл 1-0.

Главный судья сегодня — Виталий Мешков из Дмитрова. Ему будут помогать в том числе и коллеги на ВАР. Стартовый свисток на «ВЭБ Арене» 23 октября прозвучит в 20:00 по самарскому времени (19:00 по московскому). Поединок покажут на «Матч ТВ».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

ЦСКА — «Крылья Советов» 23 октября 2021 года: прогноз на матч 12-го тура РПЛ

Делимся прогнозом на матч ЦСКА — «Крылья Советов», которые 23 октября 2021 года играют в 12 туре РПЛ (подробности)

ФутболСпорт: ФУТБОЛ