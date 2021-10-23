ЦСКА — «Крылья Советов» 23 октября 2021 года: прямая онлайн-трансляция матча 12-го тура РПЛ

"Крылья Советов" готовы дать бой московским армейцам Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Московский ЦСКА принимает самарские «Крылья Советов» в рамках 12-го тура Тинькофф РПЛ. В субботу, 23 октября, игра проходит в столице на стадионе «ВЭБ Арена».

«Крылья» одержали две победы подряд и надеются продолжить свою удачную серию. Игорь Осинькин может рассчитывать почти на всех своих здоровых футболистов, за исключением Евгения Фролова и Дениса Якубы. Вратарь и полузащитник продолжают восстанавливаться от повреждений. Отметим, что сейчас гости находятся на 8 месте, от сегодняшнего соперника отстают на 4 очка и имеют отличный шанс к нему приблизиться.

Армейцы не проигрывают с августа. Команда Алексея Березуцкого пропускает меньше всех в чемпионате России, а забила столько же, сколько и «КС» — 14 голов. Хозяева являются фаворитом встречи. Проблем с составом у них тоже нет. Столичный клуб всего на 3 балла отстает от первого места и имеет отличный шанс вплотную приблизиться к лидирующему «Зениту».

Букмекеры ожидаемо отдают предпочтение коллективу Березуцкого. На их победу средний коэффициент — 1,85. На ничью — 3,82. На гостей — 4,5.

В Премьер-лиге «КС» и ЦСКА играли между собой 50 раз. Москвичи побеждали 28 из них. 11 раз — волжане. Столько же поединков закончились вничью. Из пяти встреч в Кубке России трижды побеждали «Крылья». У армейцев одна победа. Еще одно противостояние завершилось мирным исходом. Последний раз команды играли в 2019 году в Москве, тогда ЦСКА выиграл 1-0.

Главный судья сегодня — Виталий Мешков из Дмитрова. Ему будут помогать в том числе и коллеги на ВАР. Стартовый свисток на «ВЭБ Арене» 23 октября прозвучит в 20:00 по самарскому времени (19:00 по московскому). Поединок покажут на «Матч ТВ».

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