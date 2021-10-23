Следователи поделились видео с места, где нашли труп женщины в чемодане в Орске

Появилось видео с места, где нашли чемодан с трупом женщины в Орске. ФОТО: Скриншот Фото: кадр с видео

В субботу, 23 октября в городе Орск Оренбургской области дети нашли во дворе дома по ул. Станиславского, 47а сумку-чемодан. Какое-то время они бегали вокруг нее, а потом решились открыть. То, что они увидели, шокировало: в сумке оказалось человеческое тело. Сначала подумали, что это ребенок. Дети обратились к прохожим, те вызвали полицию.

Вскоре о ЧП сообщили в центральный следственный комитет, Бастрыкин поручил во всем разобраться. Появилась официальная информация: в чемодане обнаружены останки женщины, предварительно - 30-40 лет. Никак не подтвердилась и не опроверглась только информация о том, была ли в сумке голова жертвы.

Местные жители активно обсуждают пугающую находку в соцсетях. Некоторые утверждают, что дети успели сфотографировать труп на телефон, но полицейские попросили удалить их фотографии.

По факту произошедшего региональным следственным управлением возбуждено уголовное дело, на место происшествия выехала следственная группа. Следователи опубликовали видео с места ЧП - на нем можно увидеть ту самую сумку, само тело заблюрено. Правоохранители активно работают, проводят все необходимые экспертизы. На место прибыли и полицейские с собаками. Страшная находка по предварительным данным пролежала не менее суток под балконом обычных жителей Орска. Правда, пока что никто не признался в том, что видел что-то подозрительное. Соседи в один голос утверждают, что ни о каких пропавших людях сведений не поступало.

Председателем СК России с целью всестороннего, полного и качественного расследования, в том числе с целью скорейшего установления лица, причастного к совершению данного преступления, принято решение о незамедлительной передаче уголовного дела в центральный аппарат ведомства.

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